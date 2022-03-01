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Dünya Ukrayna, Bayraktar TB2 ile Rus hava savunma sistemlerini vurdu
Dünya

Ukrayna, Bayraktar TB2 ile Rus hava savunma sistemlerini vurdu

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile Rus hava savunma sistemlerinin imha edildiği anlara ait görüntüleri yayınladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 08:33:00 -
Ukrayna, Bayraktar TB2 ile Rus hava savunma sistemlerini vurdu

Rusya'nın topraklarına saldırısına karşı gösterdiği direnişle tüm dünyadan övgüler alan Ukrayna, Rusya'ya ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile Rusya'ya ait önemli silahların ve hava savunma sistemlerinin imha edildiği ifade edildi. Yaptığı açıklamada Bakanlık, Kiev'e bağlı İvankiv kırsalında konuşlanan Rusya'ya ait Buk Hava Savunma Sistemleri'nin Bayraktar TB2 ile imha edilme anlarına ait görüntüleri yayınladı.

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