Ukrayna askerlerine geri çekilme emri
Luhansk bölgesinin valisi Serhiy Haidai, Rus askerlerinin kuşattığı Severodonetsk şehrindeki askerleri geri çekilme emri verdi.
Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk bölgesinin Valisi Serhiy Haidai, Ukrayna askerlerinin yıkılmıuş mevzilerde kalmalarının anlamı olmadığını söyledi.
"Ruslar şehrin altyapısını yerle bir etti" diyen vali, Ukrayna askerlerinin yeni mevzilere gönderileceklerini belirtti.
Vali ayrıca kentte evlerin yüzde 80'inin ağır hasar aldığını, bu evlerin yıkılmasının gerekeceğini duyurdu.
Severodonetsk, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda en önemli hedeflerinden biriydi.
Rus güçleri, kentin kontrolünü büyük oranda ele geçirmişti.
Severodonetsk'teki Ukrayna birlikleri, son olarak şehirde bir sanayi bölgesini savunmaya çalışıyordu.
24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlayan Rusya, ülkenin doğusunda Severodonetsk'ten sonra Lıçansk kentini de ele geçirmeye çalışıyor.
Lıçansk'ın da ele geçirilmesi halinde Rusya, Luhansk bölgesinde kontrolü büyük oranda sağlamış olacak.