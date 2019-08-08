Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile University Medical Center Hamburg-Eppendorf (UKE) arasında Hamburg’da düzenlenen bir protokol töreni ile ikili işbirliği anlaşması imzalandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) adına Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak’ın; UKE adına ise Dekan Prof. Dr. Uwe Koch-Gromus’un imzacı olduğu törende ESOGÜ ve UKE Tıp Fakültelerinden öğretim üyeleri ve Teknoloji Transfer Ofisi yöneticileri de hazır bulundu. “UKE ESOGÜ ile Buluşuyor” başlıklı sempozyumda gerçekleşen imza töreni öncesinde ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çabuk, Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Bülent Görenek, Prof. Dr. Birgül Yelken, Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uğur Mert, Doç. Dr. Sertaç Eroğlu ve ICI Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Işık tarafından UKE kliniklerine ve araştırma enstitülerine bir ziyaret düzenlendi. Sempozyum, katılımcıların çalışma alanlarındaki sunumları ve karşılıklı görüş alışverişi ile sona erdi.

Uluslararası bilimsel işbirlikleri ile gerçekleştirilen araştırmaların modern tıp ve sağlık bilimlerinin vazgeçilmez bir parçası olduğu üzerine hemfikir olan ESOGÜ ve UKE yetkilileri, iki kurumun hayata geçirecekleri ortak araştırma projeleri ile elde edilecek bilimsel ve inovatif çıktıların önemini vurguladı. Ayrıca bu türde işbirliklerinin araştırma bütçesi kısıtları ve artan rekabet koşullarıyla baş etmedeki rolünün altı çizildi.

13 merkez, 80 den fazla klinik ve enstitü ile Avrupa’nın saygın tıp fakültelerinden biri olan UKE ile ESOGÜ arasında bilimsel ve teknoloji transferi alanlarında yapılacak işbirliklerinin ve proje temelli personel değişimi çalışmaların yakın gelecekte başlatılması planlanıyor.