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Uğurlu’ya Örnekköy’de sevgi seli

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, 31 Mart Yerel Seçim Kampanyası kapsamınca Cumhur İttifakı tarafından Örnekköy Mahallesi’nde gerçekleştirilen mitingde vatandaşlarla buluştu.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:14
Uğurlu’ya Örnekköy’de sevgi seli

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, 31 Mart Yerel Seçim Kampanyası kapsamınca Cumhur İttifakı tarafından Örnekköy Mahallesi’nde gerçekleştirilen mitingde vatandaşlarla buluştu.

 

İlçeye yaptıkları hizmet ve eserleri anlatarak konuşmasına başlayan Başkan Uğurlu, her alanda toplumun bütün kesimlerine hitap edecek proje ve hizmetleri hayata geçirdiklerini ifade etti. İlçe merkezi başta olmak üzere eski belde ve köyler olan yeni mahallelere varana kadar birçok bölgede eşsiz eserler yapıp Kemalpaşa’lıların hizmetine sunduklarını belirten Uğurlu, 5 yılda 100’ün üzerinde proje yaptıklarını dile getirdi. Söz verip de yapmadıkları hiçbir şey kalmadığını söyleyen Uğurlu, "Hatta söz vermediğimiz bir çok projeyi de vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini dikkate alarak ilçemize kazandırdı" ifadelerini kullandı.



"Bizim yaptıklarımız onların yaptıklarının 10 katı"

 

Konuşmasında CHP’nin Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı’nın seçim vaatlerine de değinen Uğurlu, "Sayın Karakayalı 5 yıl boyunca bu şehri yönetti. 5 yıldan beri de bu şehri bu kardeşiniz yönetiyor. Allah bize sizlere hizmet etme şerefini nasip etti. buradan sizlerin huzurunda kendisine sesleniyorum. Eğer geçmiş 5 yılına güveniyorsa; yaptıklarının hepsini alıp gelsin masanın üstüne koyalım. Bizde yaptıklarımızı masanın diğer tarafına koyalım. Sizlerin huzurunda söz veriyorum; eğer bizim yaptıklarımız Sayın Karakayalı’nın yaptıklarının 10 katı değilse ben belediye başkanlığı adaylığından istifa edeceğim. Bu kadar açık ve net konuşuyorum" dedi.



"Milletimizi aldatıyorlar"

 

CHP’nin adayının seçildikleri takdirde 5 bin kişiyi işe alacaklarını vaat ederek milletin aklı ile alay etmeye kalkıştığını vurgulayan Uğurlu, "Şimdilerde 5 bin kişiyi işe alacağız diye ortalıkta yalan söyleyip dolaşmaya başladılar. yeni çıkan taşeron yasasından sonra yüzde 40 barajını aşarsan İçişleri Bakanlığından izin almak zorundasın. bırakın 5 bin kişi yada 500 kişi almayı 100 kişi dahi işe alamazlar. bu millete neden yalan söyleyip, aldatıyorsunuz. Değerli hemşerilerim ’Biz ne aldatan olacağız nede aldatan’ diyen bir Peygamberin ümmeti olarak, bugüne kadar sizleri hiç aldatmadık. Bunlar ise yalanla, filimle, fırıldakla Kemalpaşalılar’ın oylarına talipler. Bunların yalanlarına, dolanlarına inanmayın" şeklinde konuştu.



"Başaramadılar, başaramayacaklar"

 

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerin ülkemiz ve milletimiz acısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Uğurlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

 

"31 Mart yerel seçimleri keşke adayların projeleri üzerinden yapılsaydı. O Zaman biz şöyle rahat rahat bir köşe de otururduk. Ama ne yazık ki birilerinin derdi proje ve eser üretmek değil. Gezi eylemleri ile başlayan süreç, 2015 yılında hain darbe ve işgal girişimi ile devam etti. Şimdi de yerel seçimlerde ülkemize karşı bir oyun oynanmak istiyorlar. Ama unuttukları bir şey var, ne oyun kurarlarsa kursunlar, oyun kuranların en hayırlısı Allah’tır Allan. Hamdolsun bizler onların oyununu bozacak Allah’a inanıyoruz. Başaramadılar, başaramayacaklar da..."

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:14
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