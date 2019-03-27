Uğurlu: "Yeni döneme hep birlikte yeni hedeflere doğru emin adımlarla ilerliyoruz"

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, millete hizmetkar olmanın verdiği onur ve gururla yeni döneme hep birlikte yeni hedeflere doğru emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Arif Uğurlu, yoğun seçim çalışmaları programına hız kesmeden devam ediyor. Miting programı, mahalle ziyaretleri, esnaf ziyaretleri, kahvehane toplantıları, ev ziyaretleri gibi birçok ortamda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Uğurlu, hem 5 yıllık dönemde ilçeye kazandırdığı eserleri anlatıyor hem de yeni dönemde yapacağı projeleri paylaşıyor. 31 Martta gerçekleştirilecek olan seçimlerin sadece yerel seçimlerden ibaret olmadığını da vurgulayan Uğurlu, "Bu aziz millete ve vatana karşı oynanmak istenen oyunlara yine bu aziz millet gerekli cevabı verecektir. Biz milletimize güveniyoruz" şeklinde konuşarak seçimlerin önemini de anlatıyor.

"Karnemizde hiç kırık notumuz yok"

Sarılar Mahallesi’nde, Kemalpaşa AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Demirtaş ve belediye meclis üyeleri ile birlikte mahalle sakinleriyle bir araya gelen Uğurlu, millete hizmetkar olmanın verdiği onur ve gururla yeni döneme hep birlikte yeni hedeflere doğru emin adımlarla ilerlediklerini aktardı. Uğurlu, 5 yıl boyunca gece-gündüz demeden millete hizmet için durmadan, yorulmadan çalıştıklarını vurgulayarak, Kemalpaşa’da Sarılar’dan Beşpınar’a, Kızılüzüm’den Damlacık’a kadar bütün mahallelere hizmet ettiklerini dile getirdi. Uğurlu, "Şimdi yaptığımız hizmetleri sizler biliyorsunuz. Hiç kimseyi geri çevirmedik. Vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın bütün isteklerine elimizden geldiği kadarıyla olumlu yanıt verdik. Yeni dönemde de Kemalpaşa’da gönül belediyeciliği ile hizmet belediyeciliği anlayışını inşallah sizlerin de destek ve duaları ile sürdüreceğiz. Bizim derdimiz seçilip Belediye Başkanı olmak değil. Bizim tek derdimiz var millete hizmet etmek. Sizler 31 Mart günü kime oy vereceğinizi çok iyi biliyorsunuz. Biz sizlere güveniyoruz. Hamdolsun bizim karnemiz pekilerle dolu. Karnemizde hiç kırık notumuz yok. Bugün sizlerin karşısında kibirlenmeden, sizlere hizmetkar olmayı büyük bir gurur ve onurla anlatıyoruz. İnşallah hep birlikte yeni hedeflere doğru da yine sizlerle birlikte ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli’nin İzmir’in bir ilçesi olan Kemalpaşa’da Arif Uğurlu’nun belediye başkanlığına ihtiyaç duymadığını belirten Uğurlu, seçimlerin önemine vurgu yaptı.

"Bu necip millet onlara gereken cevabı 31 Martta verecektir"

Uğurlu, konuşmalarını şöyle sürdürdü:

"İki büyük lider kalkacak, Türkiye’de belediyeleri kazanmak için ittifak yapacak. Bütün şer odakları da bu ittifakın karşısında durmak için bir araya gelecek. Şöyle bir düşünmemiz gerekiyor; kim kiminle bir arada diye. Mesele Kemalpaşa’da Arif Uğurlu’nun belediye başkanı olması değil; mesele bu aziz millet ile bu aziz vatandır. Milletimizin ve vatanımızın üzerinde çok büyük bir oyun oynanmak isteniyor. Bunu da yerel seçimlerde başarılı olursak yapabileceklerini düşünüyorlar. Allah’a hamdolsun bizim milletimize olan güvenimiz ve inancımız tam. Bu necip millet onlara gereken cevabı 31 Martta verecektir."

Uğurlu, yaptığı konuşmanın ardından vatandaşları dinleyip sohbet etti.