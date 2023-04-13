Uğurcan Çakır'dan bir garip çıkış! Şimdi ne gereği vardı?

Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uğurcan Çakır, milli takımda formasını kaptırmasına ilişkin, "Son oynadığım maçlarda iyi bir performans sergiledim. Kesilmeyi hak etmedim" dedi.

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı.

Uğurcan, milli takımdaki formasını kaptırmasına ilişkin, "Ligdeki performansa göre mi oynatılıyor yoksa Milli Takım'daki performansa göre mi oynatılıyor onu çözemedim. Çünkü son oynadığım maçlarda iyi bir performans sergiledim. Kesilmeyi hak etmedim. Takımlarında oynamayan oyuncular orada 11 oynadı. Son maçta oynamayı bekliyordum ama çok fazla bir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'dan milli takım açıklaması: Kesilmeyi hak etmedim

Uğurcan Çakır'ın sözlerinden bazı satır başları:

Geçen sene çok önemli başarılar yakaladık takım olarak. Bu sezon başından itibaren uyum yakalamakta zorlandık. Kötü sonuçlar gittikçe motivasyonunuzu kaybettiriyor. Takım olarak biz de bundan biraz uzaklaştık. Mental olarak şu anda zorluk yaşıyoruz.

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Arkadaşlarımın iyi niyetinden, mücadelesinden şüphem yok. Abdullah Hoca buradayken birçok maçta iyi oynadık ama kaybettik. O, öz güveni düşürüyor. Ama Beşiktaş maçı var. Büyük maçların motivasyonu farklı. Kötü gidişata 'dur' demek için önemli bir fırsat. Mağlubiyetler öz güvenimizi düşürdü. Beşiktaş maçı büyük maç. Onun konsantrasyonu ayrı. Herkes en iyi şekilde hazırlanacaktır.

Taraftarımız her zaman yanımızda oldu. Onlarla birlikte çok şeyi başardık. Futbol bireysel bir oyun değil. Sezon başından bakarsak herkesin hatası var. İnşallah taraftarı mutlu etmek için mücadele edeceğiz.

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'dan milli takım açıklaması: Kesilmeyi hak etmedim

"Sorumlusu hepimiziz"

Bu sezon 5. yılım olacak Trabzonspor'da. 4 sezonda çok iyiydim. Form tutmak sezon başında zor oluyordu. Antalyaspor maçında yaşadığım sakatlık beni çok etkiledi. Form tutmak zor oldu benim için. Bu sezon özelinde ağır eleştirilebilir ama geçen sene yaptığımız tarihi bir şeydi. Şampiyon olduğumuzda da tek başıma bir şey yapmadım. Kötü gidişatın sorumlusu hepimiziz.

Avrupa hayalim var. Kendime hedef olarak koyuyorum. Benim için motivasyon kaynağı. Gitmek istesem sözleşmemi uzatmam. Birçok teklif geldi. Başkanlarım benim nasıl bir duruş sergilediğimi biliyor. Ben Trabzonsporluyum, bu takım için gitmem gerekirse giderim, mücadele etmem. Gerekirse de sonuna kadar mücadele ederim. Bu tür ayrılık iddialarına gülüp geçiyorum.

Performansıyla insanlara saygı duydurtabilirsin. Her zaman insanların bana performansımla saygı duymasını istedim. Performansınız iyi değilse kimse sizi takmaz. İnşallah Beşiktaş maçını yenip taraftarımızla barışırız.