Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da son maçına çıkıyor
Karadeniz fırtınası Trabzonspor'da gösterdiği performansla bu sezon kaptanlığa kadar yükselen genç file bekçisi Uğurcan Çakır'ın, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği öğrenildi. Inter, Lille, Roma ve Sevilla'nın listesinde bulunan Çakır, Trabzonspor forması altında son maçına Gençlerbirliği karşılaşmasıyla çıkabilir.
Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da son günlerini yaşıyor. Avrupa devleri Inter, Lille, Roma ve Sevilla'nın peşinde olduğu Uğurcan'ın kadroda kalması artık çok zor gözüküyor.
Karadeniz ekibine 30 milyon euroya yakın tekliflerin geldiği belirtildi. EURO 2020'nin bitimiyle Uğurcan'ın bu devlerden birine gitmesi bekleniyor.
37 maçta 35 gol yedi
Bu sezon Trabzonspor'da 37 karşılaşmaya çıkan Uğurcan, kalesinde 35 gol gördü. 3.330 dakika sahada kalan Uğurcan, takımının en önemli oyuncularından biri oldu.
7 kez de Ay-Yıldızlı formayı terleten 1996 doğumlu kaleci, şu an A Milli Takım'ın as kalecisi gözüküyor.