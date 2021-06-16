Uğurcan Çakır kimdir? Uğurcan Çakır kaç yaşında? Uğurcan Çakır hayatı biyografisi

EURO 2020 A Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı'mız Galler ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın henüz başında etkili gelen Galliler Uğurcan Çakır'ı geçemedi. Defansın arkasına atılan topa hareketlenen Ramsey şutunu çekti fakat kaleci Uğurcan Çakır topu ayağıyla kornere gönderdi. Uğurcan Çakır'ın ayağıyla topu kornere göndererek mutlak bir golü önlemesi sosyal medyada gündem oldu. Peki, Uğurcan Çakır kimdir, kaç yaşındadır?

Uğurcan Çakır kimdir?

Uğurcan Çakır, 5 Nisan 1996'da Antalya'da doğdu. Aslen Trabzonlu olan genç kaleci, 13 yaşına kadar İstanbul'da yaşadı ve futbola da burada, Çekmeköyspor'un alt yapısında başladı.Uğurcan Çakır, 2008-2009'de Çekmeköyspor'da oynadı. Sonraki sezon 2010-2011'de Yamanspor takımına geçti. 2012-2013 sezonunda ise 1461 Trabzon alt yapısına transfer oldu.Uğurcan Çakır, sonraki yıllarda sırasıyla Trabzonspor U17, U19, U21 takımlarında forma giydi. A takımına 2014 yılında yükselen genç kaleci, 2015-2016 yılında bir seneliğine kiralık olarak 1461 Trabzon'a transfer oldu.

Milli takım kariyeri

Alt yaş kategorilerinde toplam 9 maçta millî takım forması giyen Çakır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynanan Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde açıklanan A milli takım aday kadrosuna Şenol Güneş tarafından ilk kez davet edildi.