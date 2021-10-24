Uğur Yücel Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki karakterini duyurdu! Dizi hayranları çılgına döndü

Oyuncu Uğur Yücel, uzun bir aradan sonra atv’nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile TV ekranlarına döndü.

Sabah'a konuşan Uğur Yücel, Sabah'a dikkat çeken bir röportaj verdi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yedi sezondur devam eden bir dizi. EDHO hakkında bilginiz var mıydı?

Bilgim vardı. Hiç dizi izlemem ben. Bir iki bölüm ara ara bakmıştım. Bazen yeni oyuncuları işaret ederler arkadaşlar izlerim. Kendimi de seyretmem.

Ama dizide oynamam söz konusu olunca didiklemeye başladım.

Seçici olduğunuzu biliyoruz. Bu dizide rol almak için nasıl ikna oldunuz?

- OOfff seeeç, seeeç, seç... Bittim be kardeşim. Öyle standartlara geldik ki; aaa keşke bunda olsaydım diyecek yerim kalmadı. Filmler de dahil. Hatta bu sözü hayatımda hiç kullanmadım. Kendi işlerime döndüm yine. Fatma dizisinde eğlendim. Hoşca vakit geçirdim. Uysallar daha yayınlanmadı. Onda da sete zevkle gittim. Bir de haydi bir bilgi: Ben öyle oyunculukla cebimde dolaşmam. Bilmediğim bir dünya gibidir. Abartmıyorum yakından tanıyan bilir. Her role sınav gibi hazırlanıyorum. Derttir yani ilk zamanlar benim için. Bir eğlencesini bulursam akar gider. Ben tamamen sahneye dönmüştüm yine pandemiden önce. Sadece kendi filmlerimi çekip gösteri ve tiyatro yapacaktım. Olmadı.

Nasıl bir setle karşılaştınız? Yeni transferlerle birlikte iyice güçlenen oyuncu kadrosuyla ilgili ne söylemek istersiniz, daha önce birlikte rol aldığınız isimler var mı ekipten?

- Set çok deneyimli ve yılların uyumu var. Senaristlerimizde ilk buluşmamızda karakter hakkında neredeyse aynı şeyleri düşünmüşüz. Eh yaş ve deneyim itibariyle bir abilik, amcalık durumumuz var sette de. Hürmet ediyorlar ama onun dışında çok sıcak bir coşku yaşıyorlar. Kimi oyuncu arkadaşlarım da hissettirdi bunu. Ferahlatıcı bu anlamda. Sevgi saygılarından utanıyorum. Yaşam biçimiyle hiç ilgisi olmayan insanlara "EDHO'da başladık" diyorum. Herkes biliyor, hepsi bu diziyi izliyormuş meğer.

Urfalı Ağa karakteri

Dizide canlandırdığınız Urfalı Ağa karakterinin yaşam şekli, hayat felsefesi sizinkiyle uyuşuyor mu?

Urfa'yı, Urfalıyı, sofrasını ve tabii ki türkülerini çok severim. Evimde çiğ köfteye de kebaba da yer vardır. Urfalı dostlar isotumu, salçamı eksik etmezler.

Geçmişim İstanbul, Boğaz çocuğu. Ama Anadoluluyum ben. Doğma büyüme Kuzguncuklu olarak Urfa'ya ilk gittiğimde baterist, müzisyen, tiyatro mezunu, cazcı, rockçı biriydim. Döndüğümde Muhsin Bey filmindeki türküleri hoyratları seslendirdim. Aslında Urfa bana Anadolulu özümü hatırlatmıştı. Son yıllarda Antakya'ya yakalandık. Orası da çok yakın bulduğum dünya. Diyarbakır, Antep, Kars, Rize dağları... Oralarda özüm oturur. Başa dönersek, öyle koyu bir Urfa lehçesi ya da yaşam şekli olmayacaktır şimdliik dizide. Şimdilik esintisi olacaktır. Ağaların genelde çağı yakalayamama gibi bir durumları olur.

Gençlerin dilini anlamakta zorlanırlar. Bu karakter de öyle mi?

Tabii ki bu bir Maho Ağa değil. (Gülüyor) Bunda şimdilik hissettiklerim çok geniş bir algı ve istihbarat gücü var. Bir de müdahale alanı ve çevresi çok geniş. Her alemden, insanların sevdiği saygı duyduğu biri. Kimin evinde ne eksik ne fazla biliyor. Bunlar zekaya delalet. Bilgisayara oturup döküm yapacak, sosyal medyayı takip edecek hızda bir kafa. Çünkü meraklı. Takma adı, "Maho Firik Wesson" olabilir. Ayrıca Aga denmesi yaşı ve hakimiyetiyle ilgili olsa gerek. Ha Urfa'ya telefon açsa dört otobüs gelir, o ayrı.