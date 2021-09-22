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Dünya Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye ödül
Dünya

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye ödül

BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci ile biyokimyager Prof. Dr. Katalin Kariko, Almanya'nın en prestijli tıp ödülü olan, "Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter 2022" ödülünü aldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 07:18:00 -
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye ödül

Almanya'da 1952 yılından beri tıp alanındaki araştırmalar için Paul Ehrlich Vakfı tarafından verilen "Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter Ödülü" bu yıl, koronavirüse karşı aşı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci ile biyokimyager Prof. Dr. Katalin Kariko'ya verildi.

Paul Ehrlich Vakfı tarafından yapılan açıklamada, "Şahin, Türeci ve Kariko, mesajcı RNA'nın (mRNA) hastalığı önleme ve tedavi etmede bir ilke olarak geliştirilmesindeki vizyonları ve azimleri nedeniyle 2022 Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter ödülüne layık görüldü." denildi.

Almanya'nın tıp alanında en en prestijli ödülüne layık görülen Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucu ortakları Şahin ve Türeci ile Macar asıllı Kariko, 120 bin euro değerindeki ödülü 14 Mart 2022’de Frankfurt’ta düzenlenecek törenle alacak.

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Yorumlar

Vedo

Şimdi bu insanlar iyi mi? Yoksa fatih erbakan iftira mı atıyor?
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Metin Uyulan

Almanya'ya eşek yüküyle para kazandırdılar bunun da bir kısmı benim vergilerim tabi ki ödül alırlar .Alam vere dalavere Kürt memet nöbete . Alkış.
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