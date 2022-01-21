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Siyaset Uğur Poyraz Akşener’in kahvaltı masasını dağıttı
Siyaset

Uğur Poyraz Akşener’in kahvaltı masasını dağıttı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “kahvaltı masasında buluşmak istediğini” söylediği HDP’lilere karşı, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz’dan şaşırtan bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 15:42:00 -

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, TV100’de “Sağlı Sollu” isimli programda, HDP’nin kapatılması gerektiğini savundu.

Parti hakkındaki görüşlerini belirten Poyraz şunları söyledi:

HDP’nin kapatılması sürecinde, terör ile irtibat ve iltisakına ilişkin süreçler yargıya intikal etmiş, yargı en doğru kararı verecek. Kapatılması gerekiyorsa ki bana göre HDP’nin kapatılması gerekir.

Akşener’in kahvaltısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Selahattin Demirtaş'ın, “Başak ile birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar, kahvaltıya geldik, deriz” ifadelerine cevaben, “Güneydoğu'da şöyle bir gelenek var: Kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız” demişti.

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