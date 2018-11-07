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Uğur Işılak'tan Öztürk Yılmaz'a müthiş cevap: Uluyan ulusun, Allah Ekber'dir!

'Muhasebeci Kenan' lakaplı CHP'li Öztürk Yılmaz'a Türkçe Ezan okunmasını istemesi nedeniyle tepki gösteren Uğur Işılak, "Hikmetten nasipsiz kafaların asıl derdi, anlamak, anlamlandırmak değil; anlamsızlaştırmaktır. Uluyanlar ulusun, Allah Ekber’dir!" sözleriyle büyük beğeni topladı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 23:04
Uğur Işılak'tan Öztürk Yılmaz'a müthiş cevap: Uluyan ulusun, Allah Ekber'dir!

'Muhasebeci Kenan' lakaplı CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Ezanın Türkçe okunmasını isteyerek büyük bir skandala imza atmasının ardından tepkiler çığ gibi artıyor.

Öztürk Yılmaz'a bir tepki de Uğur Işılak'tan gelirken, ünlü sanatçı kapak gibi bir cevap verdi. Sosyal medyada hesabından Türkçe Ezan'a tepki gösteren Işılak, "Kur’an Arapçadan öte Rab’çadır. Hikmet dediğimiz şey, sadece anlamda değil, bazen bir kelimede, bazen bir harfte, bazen de harfin bir noktasındadır. Hikmetten nasipsiz kafaların asıl derdi, anlamak, anlamlandırmak değil; anlamsızlaştırmaktır. Uluyanlar ulusun, Allah Ekber’dir!" cevabıyla büyük beğeni topladı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 23:04
  1. Ardahan
  2. Uğur Işılak
  3. Öztürk Yılmaz
  4. Türkçe Ezan tepkisi

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