Uğur Işılak'tan dikkat çeken aşı çıkışı: Her karşıt görüş kıymetlidir

Bir dönem AK Parti'de milletvekilliği de yapan sanatçı Uğur Işılak, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Paylaşımında bilimin de sorgulanması gerektiğini vurgulayan Işılak, aşı karşıtlarının görüşlerine de saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

"Her karşıt görüş kıymetlidir"

Uğur Işılak paylaşımında "Kendi içinde yüzlerce paradoksu ve sabıkası olan bilimin de sorgulanabilmesi için; vicdan ve müktesebata dayanan her karşıt görüş kıymetlidir. Aşı meselesinde olduğu gibi… Oyun kurucuların tek sesliliğine dur demenin yolu, düşünceye ve fikir adamlarına saygı duymaktan geçer" ifadelerine yer yerdi.