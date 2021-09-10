Uğur Işılak'tan dikkat çeken aşı çıkışı: Her karşıt görüş kıymetlidir
AK Parti eski milletvekili Uğur Işılak, sosyal medya paylaşımı ile aşı karşıtlarına karşı saygı duyulması gerektiğini ifade etti. Paylaşımında "Kendi içinde yüzlerce paradoksu ve sabıkası olan bilimin de sorgulanabilmesi için; vicdan ve müktesebata dayanan her karşıt görüş kıymetlidir" ifadelerini kullanan Işılak'ın paylaşımı akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini getirdi.
Bir dönem AK Parti'de milletvekilliği de yapan sanatçı Uğur Işılak, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Paylaşımında bilimin de sorgulanması gerektiğini vurgulayan Işılak, aşı karşıtlarının görüşlerine de saygı duyulması gerektiğini ifade etti.
"Her karşıt görüş kıymetlidir"
Uğur Işılak paylaşımında "Kendi içinde yüzlerce paradoksu ve sabıkası olan bilimin de sorgulanabilmesi için; vicdan ve müktesebata dayanan her karşıt görüş kıymetlidir. Aşı meselesinde olduğu gibi… Oyun kurucuların tek sesliliğine dur demenin yolu, düşünceye ve fikir adamlarına saygı duymaktan geçer" ifadelerine yer yerdi.