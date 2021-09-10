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Korona Virüs Uğur Işılak'tan dikkat çeken aşı çıkışı: Her karşıt görüş kıymetlidir
Korona Virüs

Uğur Işılak'tan dikkat çeken aşı çıkışı: Her karşıt görüş kıymetlidir

AK Parti eski milletvekili Uğur Işılak, sosyal medya paylaşımı ile aşı karşıtlarına karşı saygı duyulması gerektiğini ifade etti. Paylaşımında "Kendi içinde yüzlerce paradoksu ve sabıkası olan bilimin de sorgulanabilmesi için; vicdan ve müktesebata dayanan her karşıt görüş kıymetlidir" ifadelerini kullanan Işılak'ın paylaşımı akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 15:28:00 -
Uğur Işılak'tan dikkat çeken aşı çıkışı: Her karşıt görüş kıymetlidir

Bir dönem AK Parti'de milletvekilliği de yapan sanatçı Uğur Işılak, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Paylaşımında bilimin de sorgulanması gerektiğini vurgulayan Işılak, aşı karşıtlarının görüşlerine de saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

"Her karşıt görüş kıymetlidir"

Uğur Işılak paylaşımında "Kendi içinde yüzlerce paradoksu ve sabıkası olan bilimin de sorgulanabilmesi için; vicdan ve müktesebata dayanan her karşıt görüş kıymetlidir. Aşı meselesinde olduğu gibi… Oyun kurucuların tek sesliliğine dur demenin yolu, düşünceye ve fikir adamlarına saygı duymaktan geçer" ifadelerine yer yerdi.

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Yorumlar

Ebu

Helal olsun kardeşim
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refik zengin

Bilimde sorgulanmalıdır tabiki.30-35 yıl önce bilim adamları aman tereyağı,zeytinyağı,yumurta yemeyin,kolestrol yapar diyorlardı.Cahillerde bunlara inandı nebati yağlar kullanmaya başladı ve damar hastalıkları,kolestrol arttı.Bilim adamları ha....Araştıran insan bilimden anlar,diplomayla olmaz.
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