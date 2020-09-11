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Gündem Uğur Işılak'ın 'Erdoğan' paylaşımı olay oldu
Gündem

Uğur Işılak'ın 'Erdoğan' paylaşımı olay oldu

Sanatçı Uğur Işılak’ın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili #ErdoğanınYanındayız etiketiyle yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 07:20:00 - 2020-09-11 07:21:37
Uğur Işılak'ın 'Erdoğan' paylaşımı olay oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırladığı ‘dombra’ şarkısıyla bilinen sanatçı Uğur Işılak, Twitter hesabından #ErdoğanınYanındayız etiketiyle manidar bir metin paylaştı.

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı öven Işılak, Erdoğan’a yöneltilen eleştirileri hatırlattı. Işılak paylaşımını “Bir gün tarih önünde hesap verip yargılanmanız için Erdoğan’ın yanındayız.” sözleriyle sonlandırdı.

“Sömürü çarkına kim çomak sokuyorsa, adı ‘diktatör’ “

Ünlü sanatçının dikkat çeken paylaşımı sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Işılak Twitter hesabından paylaştığı yazıda şu ifadeleri kullandı;

“Kurduğunuz sömürü çarkına kim çomak sokuyorsa, adı “diktatör”, sizinle aynı göz hizasında konuşma cesaretini gösteren kim varsa “tehlikeli”, ipliğinizi pazara çıkaran Erdoğan’dan “kurtulmalı”, bir gün tarih önünde hesap verip yargılanmanız için Erdoğan’ın yanındayız.”

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