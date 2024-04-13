Uğur Dündar'ın o yamağı kim? Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu ifşası

Gazeteci Fatih Altaylı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini, eleştiren gazeteci Uğur Dündar’a yazdığı mektubundaki sert üslubun “gereksiz” olduğu görüşünü belirttiği yazısında, “Kemal Bey, benzer bir saldırıyı daha önce bana karşı da yaptı” dedi.

Altaylı, Uğur Dündar'a yapılan bu saldırının Dündar'ın yetiştirdiği birileri tarafından kendisine yapıldığını öne sürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2022 yılında sosyal medya hesabından isim vermeden kendisini eleştiren Fatih Altaylı'ya tepki gösterdiği açıklamasında, Cumhurbaşkanı Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Başbakanlığı döneminde Habertürk Yönetim Kurulu Başkanvekili olan Fatih Saraç ile arasında geçen ve kamuoyunda "Alo Fatih" olarak bilinen olaya gönderme yapmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun iki yıl önceki söz konusu çıkışını hatırlatan Altaylı, şunları kaydetti:

“Kılıçdaroğlu’nun üslubu olmadığı açıkça belli, çirkin bir yanıttı. Şunu da söyleyeyim, bundan ötürü Kemal Bey’e bir kinim, birikmiş bir öfkem yok. Şimdi benzer hatta daha sert bir yanıtı Uğur Dündar’a yönelik yineledi Kılıçdaroğlu. Ben bu yanıtın da Kemal Bey tarafından değil, onu Cumhurbaşkanı adaylığına ikna edenler tarafından kaleme alındığına inanıyorum. Kılıçdaroğlu’nu başta istemediği adaylığa ikna ederler, Kılıçdaroğlu’nu üslubu olmayan bu yanıtlara ikna edenlerdir. Kesin! Parti içindeki kliğin baskısı arttıkça Kemal Bey’in adaylığa yeşil ışık yakmaya başladığını görünce yazıyı 2022 Eylül ayında tekrarladım. “Olmayın. Kaybedersiniz. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu rahat kazanır. Kral olmaya kalkışmayın olamazsınız ama kralı tayin edebilirsiniz” dedim. Aynı mahiyetteki ilk yazımda gıkını çıkarmayan Kemal Bey, yazının tekrarına çılgın bir yanıt verdi. Adımı vermedi ama beni gizli AKP’li olmakla suçladı, o sırada çalıştığım gruba Alo Holding dedi. Ve bu metinleri kimin yazdığını da tahmin edebiliyorum. Zannederim Uğur Dündar da tahmin edebiliyordur. Ve bir zaman yanında çalıştırdığı, yetişmesine, parlamasına katkıda bulunduğu için de bir kez daha hayıflanıyordur.”

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