Uğur Dündar'dan bomba "dolar" iddiası! Haberi güya AK Parti içinden almış
Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, AK Parti'nin içinden haber alan bir dostunun kendisini aradığını ileri sürerek, döviz kurunun pik yaptığı esnada, enflasyona endeksli tahvilin çıkarılarak doların düşürüleceği, turizm gelirleri ve yaz aylarındaki ucuzluğun etkisiyle de baskın erken seçime gidileceği iddiasını ortaya attı.
Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, AK Parti kaynaklarından iyi haber alan bir dostunun kendisini aradığını belirterek, edindiği kulis bilgisini paylaştı. Dündar, Sözcü'deki köşesinde “Dövizin bir süre daha yükselmesi beklenecek. Pik yaptıktan sonra enflasyona endeksli bir tahvil çıkarılarak, hem tasarrufların buna yönlenmesi, hem de doların tıpkı KKM'ye geçişte olduğu gibi belirli bir seviyeye inmesi sağlanacak. Yaz aylarında turizmden gelen döviz akışı da buna eklenince, görece bir rahatlama olacak" iddiasını ortaya attı.