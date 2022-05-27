Uğur Dündar'dan bomba "dolar" iddiası! Haberi güya AK Parti içinden almış

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, AK Parti kaynaklarından iyi haber alan bir dostunun kendisini aradığını belirterek, edindiği kulis bilgisini paylaştı. Dündar, Sözcü'deki köşesinde “Dövizin bir süre daha yükselmesi beklenecek. Pik yaptıktan sonra enflasyona endeksli bir tahvil çıkarılarak, hem tasarrufların buna yönlenmesi, hem de doların tıpkı KKM'ye geçişte olduğu gibi belirli bir seviyeye inmesi sağlanacak. Yaz aylarında turizmden gelen döviz akışı da buna eklenince, görece bir rahatlama olacak" iddiasını ortaya attı.