Uğur Dündar'dan 6'lı masaya açık oturum teklif etti! O işler önceden rakip liderlerle olmuyor muydu?

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TV 100'de "Uğur Dündar İle Haftanın Panoraması" programının tanıtımını Medya Tava'ya yapan Uğur Dündar'dan 6'lı masaya program çağrısı geldi.

Dündar, "3 Kasım 2002 seçimlerinden önce Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı sayın Tayyip Erdoğan ile dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sayın Deniz Baykal’ın tartıştıkları büyük buluşmayı gerçekleştirdim." örneğini verip, geçtiğimiz dönemde karşıt görüşlü siyasi parti liderleri ile yaptığı programları işaret etti.

6'lı masanın genel başkanlarını da aynı tarz bir programa davet eden Dündar'ın karşıt görüş davetinde bulunmaması, Millet İttifakı üyelerini birbiri ile tartıştırma amacı olarak yorumlandı.

Dündar, 6'lı masa genel başkanlarına şöyle seslendi:

6’lı masanın liderleri güçlendirilmiş parlamenter sistem vaat ediyorlar onun bir gereği de bu açık oturum kültürünün yeniden canlanmasıdır. Onu inşallah TV100 ekranlarında gerçekleştireceğiz. Buradan sizin aracılığınızla sayın liderlere bir çağrıda bulunayım 6’lı masa liderlerine gelin tarihini sizin belirleyeceğiniz bir akşam, Cumartesi akşamı olursa ben tercih ederim, ucu açık bir şekilde 6’lı masanın projelerini ve iktidar oldukları seçenekte neler vaat ettiklerini topluma anlatsınlar.