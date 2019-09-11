0553 313 94 23

Uğur Dündar'a "okuma" cezası

Gazeteci Uğur Dündar, yazdığı bir köşe yazısında Binali Yıldırım'a "hakaret" ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı- Mahkeme, Dündar'a verilen cezayı 5 ay 25 gün süreyle haftada en az 2 saat olmak kaydıyla mesai saatleri içerisinde Yüksek Öğretim Kurumları kütüphanesinde "şerefe karşı suçlar" ile ilgili makale, tez, kitap okuma yaptırımına çevirdi

11 Eylül 2019 Çarşamba 17:33
Uğur Dündar'a "okuma" cezası

İSTANBUL (AA) - Gazeteci Uğur Dündar hakkında 2014 yılında yazdığı bir köşe yazısında AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada verilen 11 ay 20 günlük hapis cezası, kitap okuma yaptırımına çevrildi.

Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Uğur Dündar katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Söz verilen Dündar'ın avukatları, müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Uğur Dündar'ı üzerine atılı "hakaret" suçunu işlediğinin sabit görüldüğü gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanık Dündar daha önceden kasıtlı suçtan mahkum olduğu için hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yer olmadığına hükmetti.

Sanık Dündar'ın yaşı, kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu ile yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığı dikkate alan mahkeme, Dündar'a verilen hapis cezasını Türk Ceza Kanunu'nun "Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar" başlıklı 50. maddesine göre seçenek yaptırıma çevirdi.

Bu kapsamda, Dündar, mahkum olduğu cezanın yarısı kadar olan 5 ay 25 gün süreyle haftada en az 2 saat olmak kaydıyla mesai saatleri içerisinde Yüksek Öğretim Kurumları kütüphanesinde "şerefe karşı suçlar" ile ilgili makale, tez ve kitap okuyacak.

- Davanın geçmişi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Uğur Dündar'ın 5 Nisan 2014 tarihinde Sözcü gazetesinde yazdığı bir köşe yazısında, Binali Yıldırım'a hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 9 Ekim 2015'te görülen davada Uğur Dündar "hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Yerel mahkeme kararının ilgili Yargıtay dairesince bozulması üzerine, dava Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanmıştı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 17:33
  1. Binali Yıldırım
  2. ceza
  3. kitap okuma
  4. Uğur Dündar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocaeli’de 4 kişiye mezar olan fabrikadaki yangına ihmaller neden olmuş
    1. Kocaeli’de 4 kişiye mezar olan..
    2. Jandarmadan 12 farklı adrese eş..
    3. Ceyhan polisinden örnek davranış
    4. E-Devlet engelli raporu sorgulama..
    5. Trabzon Şehit Aileleri Derneği HDP..
    6. Ziraat Türkiye Kupası: Nevşehir..
    7. FETÖ elebaşının korumasının eşine hapis
    8. Devlet Bahçeli'den yeni parti açıklaması
    9. Bahçe temizliği anız yangınına yol..
    10. Kadın yetişti, herşey yetişti
    11. Fuhuş yaptıran masaj salonu derneği..
    12. Başkan Altay, örnek buluşma için..
    13. İki kız kardeşin internette..
    14. Almanya’da otomobillerde sigara yasağı..
    15. MHP Genel Başkanı Bahçeli, teşekkür..
    16. Bangladeş, Arakanlı mülteciler..
    17. Günyüzü’nde çiftçilere yüzde 50 hibe..
    18. Sinop milletvekilinden Başkan Tokat’a..
    19. Bahçe temizliği anız yangınına yol açtı
    20. İnegöl Belediyesi’nden Burhaniye..
    21. MHP Başkanı Bahçeli: “Anaların yürek..
    22. Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki kazayla..
    23. Gazişehir Gaziantep’te Beşiktaş..
    24. Uğur Dündar'a "okuma" cezası
    25. MHP İl Başkanı Korkmaz: “İYİ Parti’den..
    26. Erzincan'da iki motosiklet çarpıştı: 1..
    27. AB'den Netanyahu'nun "ilhak" vaadine..
    28. Tunus’ta sel felaketi: 2 ölü
    29. Gülen’in korumasının eşinin..
    30. YDS 2019 sonuçları açıklandı mı?
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...