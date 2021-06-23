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Gündem Uğur Dündar-Yılmaz Özdil kavgasına ilişkin yorum: Allah’ın sopası yoktur. Şimdi tersine döndü, orada hesaplaşma göreceğiz!
Gündem

Uğur Dündar-Yılmaz Özdil kavgasına ilişkin yorum: Allah’ın sopası yoktur. Şimdi tersine döndü, orada hesaplaşma göreceğiz!

A Haber’de Memleket Meselesi programına konuk olan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, muhalefet medyasındaki kara para tartışmasının analizini yaptı. Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar’ın düne kadar aralarından su sızmadığının altını çizen Övür, "Derin bir çatlak olduğu çok açık, büyük ihtimalle açığa çıkacak. Bütün bu süreci iktidara karşı bir yolsuzluk algısı oluşturmak üzerine hesaplamışlardı. Şimdi tersine döndü, orada bir hesaplaşma göreceğiz, deriz ya Allah’ın sopası yoktur." diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 00:24:00 - 2021-06-23 00:25:57
Uğur Dündar-Yılmaz Özdil kavgasına ilişkin yorum: Allah’ın sopası yoktur. Şimdi tersine döndü, orada hesaplaşma göreceğiz!

A Haber ekranlarında Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar arasındaki kavgayla başlayan muhalefet medyasındaki kara para tartışması masaya yatırıldı. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür söz konusu tartışmayla ilgili önemli tespitlerde bulundu.

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'ün açıklamaları şu şekilde:

"Bu tartışma hakikaten enteresan bir tartışma çünkü düne kadar kanka, ağabey, kardeş ilişkisi olan, iktidar karşısında birbirlerine her türlü desteği veren hatta onu köpürten, mizah yapan, gülen, dalga geçen bir ikiliden bahsediyoruz.

Basit bir tartışma değil!

Böyle bir tartışma yaşıyor olmaları hakikaten enteresan. Ben bunun basit bir tartışma olmadığını düşünüyorum. Muhalefet medyasına bakın iki haberinden biri yalandır. Dürüst geçinen Cumhuriyet Gazetesine bakın, onlarca yalan haber yapıyorlar ve ortaklaşa yapıyorlar bunu. Bu yapı böyle bir aks üstüne kurulduğu için mutlaka çıkar hesaplaşmaları vardır.

Muhalif medyada dikkat çeken medya atağı

Son döneme bakın, hem İmamoğlu üzerinden hem de diğer siyasi aktörler üzerinden ciddi bir medya oluşumu ortaya çıkıyor. Televizyonlar kuruluyor, gelgitler yaşanıyor, başka hesaplar yapılıyor. Burada sözü edilen televizyon hikayesi de yine bir CHP'li siyasi aktörün etrafında dönen, para toplandığı söylenen bir ekip oluşturulduğu sonra birden paraların kaybolduğu ve televizyonun devreden çıktığı söyleniyor.

“Allah’ın sopası yoktur”

Derin bir çatlak olduğu çok açık, büyük ihtimalle açığa çıkacak. Bütün bu süreci iktidara karşı bir yolsuzluk algısı oluşturmak üzerine hesaplamışlardı. Şimdi tersine döndü, muhalif medyada bir hesaplaşma göreceğiz, deriz ya Allah'ın sopası yoktur."

 

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