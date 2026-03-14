Bakmadan plan yapmayın! Bayramda havalar nasıl olacak

Ramazan ayı, vatandaşların ilk gün heyecanıyla; sevdikleriyle iftar sofralarında buluşarak, ekmeğini paylaşarak devam ediyor. Son günlerine yaklaşırken Müslüman alemi, Ramazan Bayramı'nı da iple çekiyor. Bayram tatilini sevdikleriyle geçirmek isteyenler için ise hava durumu raporu pek iç açıcı olmayacak. Yağmur ülkeyi esir alırken, akraba ziyaretleri zorlu geçecek. BAYRAM TATİLİ BOYUNCA Peki bayramda, hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında veya hafif üzerinde seyredeceği görülüyor. Yağışlar ise bölgeler arasında belirgin farklılıklar gösteriyor. Bazı kesimlerde sağanak yağmurları etkili olurken, diğer bölgelerde güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıkları özellikle Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile kuzeydoğu bölgelerde normallerinde olacak. Ülke genelinde bayram boyunca yağış miktarının yüksek olması bekleniyor.