Bakmadan plan yapmayın! Bayramda havalar nasıl olacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bakmadan plan yapmayın! Bayramda havalar nasıl olacak

Ramazan Bayramı'nda yurt genelinde mevsim normallerinde sıcaklıklar ve sağanak yağmurun etkisini gösterecek. MGM'nin raporuna göre, bayram tatili boyunca beklenen yağış, bayram ziyaretlerini zorlaştıracak.

Ramazan ayı, vatandaşların ilk gün heyecanıyla; sevdikleriyle iftar sofralarında buluşarak, ekmeğini paylaşarak devam ediyor. Son günlerine yaklaşırken Müslüman alemi, Ramazan Bayramı'nı da iple çekiyor. Bayram tatilini sevdikleriyle geçirmek isteyenler için ise hava durumu raporu pek iç açıcı olmayacak. Yağmur ülkeyi esir alırken, akraba ziyaretleri zorlu geçecek. BAYRAM TATİLİ BOYUNCA Peki bayramda, hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında veya hafif üzerinde seyredeceği görülüyor. Yağışlar ise bölgeler arasında belirgin farklılıklar gösteriyor. Bazı kesimlerde sağanak yağmurları etkili olurken, diğer bölgelerde güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıkları özellikle Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile kuzeydoğu bölgelerde normallerinde olacak. Ülke genelinde bayram boyunca yağış miktarının yüksek olması bekleniyor.

Marmara: Bayram boyunca serin ve değişken hava hakim olacak. Tahminler 9-15 derece aralığında değişiyor; arife ve bayramın ilk gününde yağmurlu, bulutlu, sonraki günlerde parçalı bulutlu ve hafif ısınma bekleniyor. Yağış ihtimali özellikle ilk günlerde sağanak şeklinde yüksek olarak değerlendiriliyor. İç Anadolu: Serin ve yağışlı bir hava bekleniyor. Arefe günü 11-12 derece yağmurlu, bayramın ilk günü 12 derece yağmurlu, parçalı bulutlu olacak. Bayramın 2. günü ise sıcaklıkların 12 derece civarında ve havanın parçalı bulutlu olacağı öngörülüyor. Bayramın son gününde, 14 derece ve yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi: Arefe günü 16 derece ve yağışlı bir hava görülecek. Bayramın 1. günü 14 derece bulutlu ve yerel yağışlarla geçecek. Bayramın 2. gününde 14 sıcaklık değerleri ve bulutlu bir hava bekleniyor. Bayramında son günü ise 18 derece ve güneşli olacağı tahmin ediliyor. Ege ve Akdeniz kıyıları: 18-21 derece civarı sıcaklıklar, yer yer güneşli ancak kısa süreli sağanak ihtimali bekleniyor. Güneydoğu Anadolu: 12-15 derece sıcaklık ve kuvvetli yağış öngörülüyor. Doğu Anadolu: Sıcaklıkların 3-10 derece aralığında olacağı, yüksek kesimlerde kar yağışı ve çığ riski devam edeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'de ise bayramda çok bulutlu ve sağanak yağışlı günler görülecek. Mevsim normallerinde sıcaklıklar kaydedilecek.

Baykar’dan sürpriz gövde gösterisi: Dev Kamikaze İHA K2 sahnede!
Teknoloji

Baykar’dan sürpriz gövde gösterisi: Dev Kamikaze İHA K2 sahnede!

Baykar tarafından öz kaynaklarla geliştirilen milli K2 Kamikaze İHA, 5'li sürü otonomisi ve yapay zekâ testlerini başarıyla tamamladı. 800 k..
Yolsuz Ekrem’i satış sinyalleri! Bülent Arınç söyledi Özgür Özel destekledi
Gündem

Yolsuz Ekrem’i satış sinyalleri! Bülent Arınç söyledi Özgür Özel destekledi

Özgür Özel görüşmesinin detaylarını anlatan Bülent Arınç'in yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu ile ilgili ifadeleri dikkat çekti. ..
İstanbul'a büyük müjde! 4 saatten 1,5 saate düşecek
Gündem

İstanbul'a büyük müjde! 4 saatten 1,5 saate düşecek

Açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattımız 153 km'lik Kapıkule-Çerkezköy e..
Sömürgeci ABD'den körfeze kirli sevkiyat! 2 bin 500 katil daha yola çıkıyor!
Gündem

Sömürgeci ABD'den körfeze kirli sevkiyat! 2 bin 500 katil daha yola çıkıyor!

İslam coğrafyasını kana bulamaktan vazgeçmeyen işgalci ABD, bölgedeki varlığını artırmak amacıyla 2 bin 500 kişilik Deniz Piyade birliğini O..
İran'dan ABD’ye eleştiri! "Rusya'ya yalvardınız"
Dünya

İran'dan ABD’ye eleştiri! "Rusya'ya yalvardınız"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD’ye, önce Rus ham petrolünün alınmaması için “zorbalık ve baskı yaptığı” İran’la çatışmanın ardından ..
Siyonistlerin uşağı ABD'ye 5 bin ceset torbası hazırlayın!
Gündem

Siyonistlerin uşağı ABD'ye 5 bin ceset torbası hazırlayın!

Akit TV ekranlarında yayınlanan Ters Kutuplar programında çarpıcı açıklamalarda bulunan Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan,..
+90 (553) 313 94 23