İlber Ortaylı'nın vefatı sonrası İmamoğlu hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu

Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Türk tarihçiliğinin duayen ismi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatı ülkeyi yasa boğarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayınladığı mesajla ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Bu acı kaybın ardından, merhum hocanın İstanbul’un tarihi kimliğine dair Ekrem İmamoğlu yönetimine yönelttiği sert eleştiriler sosyal medyada yeniden paylaşım rekorları kırdı.

Gündeme oturan videoda Ortaylı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şehircilik anlayışını ve ecdat yadigarı eserlere yaklaşımını açık bir dille eleştiriyor.

"İstanbul'u bilen adam o köprüyü yaptırmaz"

Süleymaniye Camii'nin silüetini bozan metro köprüsü üzerinden tepkisini dile getiren Ortaylı, şu ifadeleri kullanıyor:

"İstanbul'u gerçekten seven ve bilen bir adam, kalkıp da Süleymaniye'nin önüne o metro köprüsünü yaptırmaz."

"İmamoğlu'nu belediye başkanı olarak göremedik"

Ortaylı, kendisine yöneltilen soru üzerine Ekrem İmamoğlu'nu bir belediye başkanından ziyade siyasi hesaplar içerisinde gördüğünü şu sözlerle ifade etmişti:

"İmamoğlu'nu belediye başkanı olarak göremedim ki; önce partinin kendi kuruluşuyla uğraştı." Duayen tarihçinin bu sözleri, vefatının ardından İstanbul’un son yıllarda içine düştüğü yönetim zafiyetini ve liyakat tartışmalarını bir kez daha kamuoyunun takdirine sundu.

