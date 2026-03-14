Bu komünistler hakikaten başka dünyada yaşıyor! Ortadoğu yanıyor, TKP Genel Sekreteri Küba’da geziyor!

Küba'nın ABD ablukası nedeniyle yaşadığı zorlukları aktaran Kemal Okuyan, "Zaten yıllardır süren bir abluka vardı ama son dönemde Trump yönetiminin kararnamesiyle Küba’ya petrol sevkiyatı fiilen durdu. Birkaç aydır tek varil petrol gelmemiş durumda. Küba’nın enerji sorunu katlanarak derinleşmiş. Kendi ürettiği petrol yüzde 20 civarında ama elektrik için yeterli değil" dedi. TKP Genel Sekreteri Okuyan’ın Ortadoğu ABD-İsrail’in İran’a açtığı savaş sonrası cehenneme dönmüşken Küba’ya giderek bu ülkeye yönelik ABD ablukasına dikkat çekmeye çalışmasın, “Bu komünistler hakikaten başka dünyada yaşıyor” dedirtti.

"TOPLUMDA PANİK YA DA TESLİMİYET YOK"

"Küba çok ağır koşullarla karşı karşıya" diyen Okuyan, "Elektrik sürekli kesiliyor. Ben gittiğimde büyük bir kesinti vardı, onardılar ama onarılmış hali bile 10 dakika gelip gitmesi şeklinde. Ulaşım tamamen durmuş değil; gıda transferi yapan araçlar çalışıyor. Güneş enerjisiyle çalışan üç tekerlekli araçlarla çözüm üretiyorlar. Hastanelerde durum kötü, çünkü elektrik kesintileri hastaları tehdit ediyor. Çünkü Küba'da abluka yüzünden sadece yakıt değil, barajların ve nakil hatlarının onarılması için gerekli malzeme de gelmiyor. ABD, Küba'nın boğazını sıkıp sonra ‘başarısız ülke’ diyor. Ama toplumda panik veya teslimiyet yok, protestolar yok. En çok etkilenen bölgelere gittik. Protesto yok aksine çözüm üreten çalışkan bir hava var" ifadelerini kullandı.

"ÇİN VE RUSYA ABD İLE KARŞI KARŞIYA GELMEK İSTEMİYOR"

Rusya'nın söz vermesine rağmen Küba'ya petrol göndermediğini kaydeden Okuyan, "Rusya en yetkili ağızdan söz verdi ama petrol ulaşmadı. Bir tanker yola çıktı ama geri döndü. Çin ise zaten petrol üreticisi değil. Çin ve Rusya, Küba için önemli ama ellerinden geleni yapıyorlar gibi bir durum yok. Çin ve Rusya ABD ile doğrudan karşı karşıya gelmek istemiyor. Küba kendi kaynaklarıyla ayakta kalmaya çalışıyor" dedi.

"THY HAVA SEFERLERİ DURDURDU"

Türk Hava Yolları'nın Havana seferlerini durdurduğunu belirten Okuyan, "THY uçuşları seyreltmişti. Venezuela ayağı koptuktan sonra Meksika’dan yakıt alıp dönüyordu. Ancak 29 Mart’tan itibaren, şimdilik 2 aylığına Havana seferlerinin durdurulduğunu duyduk. Türkiye'den uçuşların iptal edilmesi Küba için büyük sorun, çünkü düzenli sefer yapan çok az havayolundan biriydi" sözlerini sarf etti.

"DOĞRUDAN SALDIRI BEKLEMEMEK ZAYIFLIK OLUR"

"Küba'ya ABD müdahalesi bekleniyor mu?" sorusuna da yanıt veren Okuyan, "Doğrudan bir saldırı beklememek büyük bir zayıflık olur. Bir saldırı bekliyorlar. 'İstemeyiz' diyorlar ama 'ABD Küba'yı başka ülkelerle karıştırıp saldırırsa yanıtı çok sert olur' diyorlar. Küba halkı gayet moralliler. Gittiğimde insanların en çok üzüldüğü şey beyzbolda Kanada'ya yenilmeleri oldu" dedi.

"İRAN BEKLENMEDİK BİR DİRENÇ GÖSTERİYOR"

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşla ilgili değerlendirme yapan TKP Genel Sekreteri, "Savaşı şu ana kadar kısmını ABD ve İsrail psikolojik olarak kaybetmiştir. Trump savaşı ‘İran’daki bazı çılgınlarla kendi savaşı’ gibi sunuyor ama öyle olmadığı, dünya ekonomisini sarstığı görüldü. Amerikan toplumu buna hazır değil. İran hazırdı. ABD büyük asker kaybına uğramıyor. Fransa ilk kaybını verdi. Avrupa'daki toplumlar ‘Bu savaş İran'daki kötü adamlara karşı’ algısını yitirdi. Hedeflerde karmaşa var; nükleer mi, füzeler mi, rejim değişikliği mi? Burada bir başarı yok. İran ise beklenmedik bir direnç gösteriyor. Saldırı arttıkça İran'ın yanıtları sertleşiyor. ABD'nin karşısında ezik durmuyor. Bir de İran'da halk kenetlendi. ABD bu coğrafyayı tanımıyor. Trump hiç tanımıyor. Trump cahil ve kuralsız hareket etsin diye göreve getirilmiş bir adam" şeklinde konuştu.

"KİMSE ARTIK İMAMOĞLU'NUN ADAY OLABİLECEĞİNE İNANMIYOR"

İmamoğlu'nun yargılandığı davaya ilişkin ise Okuyan, "Kamuoyunda etki yaratacak bir savunmayı engellemeye çalışıyorlar. AKP iktidarı döneminde savunmanın işi tersine çevirdiği durumlar hep engellendi. CHP'yi de yordular. Bir yandan da yeni gelişmeler oluyor. Derseniz ki benim gündemimde merkezi gündem 'Cumhurbaşkanı adayımızın tutuklanmasıdır', hayatın gerçekleri bunun dışına çıkar. Dolayısyla CHP'nin tabanı da yönetimi de yoruldular. AKP de herhalde bunu istiyordu. Sokaktaki kimse artık İmamoğlu'nun aday olabileceğine inanmıyor. Fiili bir durumdan bahsediyorum. Bu bir siyasi operasyondur. AKP, savunmanın etkisini kırmak için süreci bölüyor ve erteliyor. CHP tabanı ve yönetimi bu meseleyle yoruldu. Sokaktaki insan artık ‘İmamoğlu aday olabilir mi?’ diye değil, "Aday kim olacak?" diye soruyor. AKP de bu yorgunluğu ve belirsizliği istiyor" ifadeleriyle yanıt verdi.