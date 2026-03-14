Kavurma, bal ve kuru dut bir arada! Bingöl’ün ezber bozan 'Zervet Böreği' lezzeti

Zervet böreğinin tarifini AA muhabirine anlatan aşçı Canan Demirbağ, Bingöl'ün mutfak kültüründe birçok lezzet bulunduğunu söyledi. Geçmişte her evde bu böreğin yapıldığını, özellikle köylerde düğün ve bayram sofralarını süslediğini, misafirlere ikram edildiğini belirten Demirbağ, şunları kaydetti: "Eskiden Bingöl'ün zorlu iklim şartları nedeniyle kışlık stok yapılırdı. Kış boyunca da bu malzemeler hamurla birleştirilerek zervet böreğimiz hazırlanırdı. Böreğin hamuru için ana malzemelerimiz un, su ve tuz. Yumuşak bir hamur elde ettikten sonra dinlenmeye bırakarak iç malzemesini hazırlıyoruz. İç harcında kullanılan ana malzemeler kavurma, ceviz, kuru üzüm, kuru dut ve pişmiş bulgurdur. Bunlar iyice harmanlanır. Dinlenmeye bırakılan hamur yufka halinde açılır. Hamurun ara katlarına hazırladığımız iç harcı konulur. Daha sonra eritilen tereyağı ve bal ile servis edilir."