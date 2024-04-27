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Spor Uğur Dündar bıraktı... Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nun yeni başkanı belli oldu
Spor

Uğur Dündar bıraktı... Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nun yeni başkanı belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-27 16:27:00 -
Uğur Dündar bıraktı... Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nun yeni başkanı belli oldu

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Aziz Yıldırım'ın adayı Şekip Mosturoğlu seçildi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurulda 12 sandıkta toplamda 1529 geçerli oy kullanıldı.

Söz konusu oyların 1177'sini alan Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu başkanlığına seçildi.

Diğer adaylardan Sevil Becan 265, Nihat Tokat ise 87 oy aldı.

Şekip Mosturoğlu'nun ekibinde görev dağılımı şöyle:

Şekip Mosturoğlu (Başkan), Hakkı Kurtuluş (Başkan Vekili), Levent Hataylı (Sekreter), Elizabet Uğurlu ve Çağlar Özdemir (Sayman).
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