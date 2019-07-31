0553 313 94 23

Uğur Derin Dondurucu’nun yeni modelleri yoğun ilgi gördü

Türkiye’nin ilk derin dondurucu üreticisi olan Uğur Soğutma, birbirinden farklı dikey derin dondurucu modelleriyle tüketicilerinin beğenisini toplamaya devam ediyor.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:00
Uğur Derin Dondurucu’nun yeni modelleri yoğun ilgi gördü

Türkiye’nin ilk derin dondurucu üreticisi olan Uğur Soğutma, birbirinden farklı dikey derin dondurucu modelleriyle tüketicilerinin beğenisini toplamaya devam ediyor. Birbirinden farklı boyut, hacim ve renk seçeneğine sahip olan Uğur dikey derin dondurucu modellerinin arasında geçtiğimiz ay yerini alan UED 5218 DTK A++ büyük ilgi gördü.


Temmuz ayı içinde piyasaya sürülen UED 5218 DTK A++ isimli 5+1 çekmeceli modelin en üst bölümünde yer alan 11 cm yüksekliğindeki küçük bölme, derin dondurucunun içerisinde yer alan en yüksek sıcaklığa sahip bölüm. -12 derece sıcaklığa sahip ve pratik bölme olarak adlandırılan bu bölümde mutfağınızda sıkça kullandığınız gıdaları saklarken kapaksız yapısının sağladığı kullanım kolaylığıyla mutfağınıza pratiklik katıyor. Böylece kısa süre içinde tüketeceğiniz gıdalarınızı -18 dereceye kadar dondurmaya gerek kalmadan -12 derecelik pratik bölmede kolayca muhafaza edilebildiği belirtildi.


Derin dondurucunun orta bölümünde yer alan ve diğer çekmecelere göre daha geniş ve büyük hacme sahip “Hangar” isimli çekmecesiyle çok geniş hacimli bir alan sunuyor. Bu çekmecede büyük bir hindiyi veya büyük kırmızı et parçası saklanabiliyor.


Doğayı ve çevreyi koruyan düşük enerji tüketimiyle de olumlu geri dönüşler alan UED 5218 DTK A++ enerji sınıfıyla gıdaları korurken cepleri de koruyor. Uğur ailesinin en yeni üyesi olan geniş iç hacmi, düşük enerji tüketimi ve farklı ihtiyaçlara cevap veren bölmeleriyle büyük ilgi gören UED 5218 DTK A++ son bir aydaki satışlarıyla sektörün ve tüketicilerin de ilgilisini üzerine çekti.


Yeni dikey derin dondurucu Kurban Bayramı’na özel fiyatıyla, ücretsiz 7 yıl garanti fırsatıyla ve 11 aya varan taksit seçenekleriyle tüm Uğur yetkili bayilerinde ve ugur.com.tr’de satışlara devam ettiği belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:00
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teniste çalışmalar tam gaz
    1. Teniste çalışmalar tam gaz
    2. Eski AK Partili isim tarafını belli..
    3. E-5 kenarında çıkan yangın sürücülere..
    4. Fırat Nehri'nde kaybolan kişiyi arama..
    5. Engelsiz mobil eğitim projesi
    6. Sungurlu’nun sesi gazetesi 50 yaşında
    7. FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna..
    8. “Sürücü Seyahat Karnesi” sosyal..
    9. İtalyan sahil güvenlik gemisine..
    10. Uzmanı uyardı: "Kurbanlık hayvanlar..
    11. Başkan Özcan; “Siyaset değil, hizmet..
    12. Başdeğirmen’den, TMSF Genel Merkezinde..
    13. Başkan Mızraklı’dan yaz spor..
    14. AK Parti’den İHA’ya ziyaret
    15. TEM Otoyolu’nda kaza: 1 yaralı
    16. Yemen'de Husilere bağlı mahkemeden 2..
    17. Fenerbahçe'ye Hasan Ali Kaldırım'dan..
    18. CHP’li Gökçel ve Antmen’den Başkan..
    19. Başkan Çınar çocuklarla birlikte çizgi..
    20. "Su meselesi Türkiye ile..
    21. Mama kabına beton döktüler
    22. Sağlık çalışanları hastanede bıçaklı..
    23. Dicle Elektrik’ten başarılı personele..
    24. Muğla'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
    25. Hasan Ali Kaldırım en az 6 hafta yok
    26. Eve giren yılan etkisiz hale getirildi
    27. Muğla'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
    28. Temiz Bağlar için 90 yeni araç
    29. Protestolar tüm ülkeye yayıldı!..
    30. Kavaklı Muhtarlarla İstişare ve..
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"