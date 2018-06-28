Uğur Demirok'un yeni takımı belli oldu!

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Atiker Konyaspor’umuzun ikinci başkanı Selçuk Aksoy Uğur Demirok transferinin bitirildiğini açıkladı. İkinci Başkanımız Selçuk Aksoy “Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile koordineli yürüttüğümüz transfer çalışmalarında ilk olarak savunmamızın merkezinde forma giyecek olan stoper Uğur Demirok ile her konuda anlaşmış bulunmaktayız. Kendisi için hafta başında kulübümüzde bir imza töreni düzenleyeceğiz. Camiamıza hayırlı olsun” dedi.