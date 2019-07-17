Uğur Çiftçi ve Ali Şaşal Vural, sağlık kontrolünden geçti Sivasspor futbolcularından Uğur Çiftçi ve Ali Şaşal Vural, Ankara’da sağlık kontrolünden geçti.

Sivasspor futbolcularından Uğur Çiftçi ve Ali Şaşal Vural, Ankara’da sağlık kontrolünden geçti.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Sivasspor’da Uğur Çiftçi ve Ali Şaşal Vural sağlık kontrolünden geçti. İlk olarak kan tetkiklerinin yapılan futbolcular ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcuların sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.