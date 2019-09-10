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Uğur Böceği kurs kayıtları başlıyor

Mustafakemalpaşa Belediyesi Uğur Böceği Kültür Merkezileri 2019-2020 eğitim öğretim dönemi kurs kayıtları başlıyor.

10 Eylül 2019 Salı 09:34
Uğur Böceği kurs kayıtları başlıyor

Mustafakemalpaşa Belediyesi Uğur Böceği Kültür Merkezileri 2019-2020 eğitim öğretim dönemi kurs kayıtları başlıyor.


Mustafakemalpaşa’da düzenlediği kurslarla yıllardır kaliteli eğitimin adresi olan, yediden yetmişe her yaştan katılımcıya yeteneklerini geliştirme ve sosyalleşme imkânı sunan Uğur Böceği Kültür Merkezi, yeni eğitim faaliyetleri dâhil 35 ayrı branşta kurs açıyor. 10 yılda 22 binden fazla katılımcıya kapılarını açan Uğur Böceği Kültür Merkezleri yeni eğitim öğretim döneminde temel ilk yardımdan hızlı okuma tekniklerine, çocuklar için İngilizce kurslarından, bilgisayar çizim teknikleri gibi yeni branşlarla eğitimde sınırları aşacak. Belediye Başkanı Mehmet Kanar; Sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerinden biri olan Uğur Böceği Kültür Merkezleri’nin bir halk üniversitesi olduğunu, özellikle kadınların bu kurslara ilgisinden her zaman memnuniyet duyduklarını belirtti.


‘Yeni branşlar ekledik’


Halkımızın isteği doğrultusunda hızlı okuma teknikleri, temel ilk yardım, çini, moda tasarımı, temel jimnastik ve bilgisayar çizim teknikleri gibi yeni branşlar ekledik diyen Başkan Kanar,“Biz insanlarımızın bu ürünlerini pazarlayabileceği alanlar oluşturmak istiyoruz. Eve bir bütçe geliri sağladığımızda herkes daha memnun olacaktır. El birliği ile bu hedeflere yürüyeceğiz ” dedi. Belediye Hizmet Masaları ve Uğur Böceği Kültür Merkezi’ne yapılacak başvurular, 27 Eylül 2019 tarihinde son bulacak. Dönem boyunca verilecek olan kurslara vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 09:34
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