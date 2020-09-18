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Aktüel Uganda'da su nedeniyle çıkan çatışmada 11 kişinin ölümü soruşturuluyor
Aktüel

Uganda'da su nedeniyle çıkan çatışmada 11 kişinin ölümü soruşturuluyor

Yeniakit Publisher
2020-09-18 01:59:28 -
Uganda'da su nedeniyle çıkan çatışmada 11 kişinin ölümü soruşturuluyor

ABUJA (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uganda hükümeti, ülkenin kuzeybatısında mültecilerle yerel halk arasında su nedeniyle yaşanan şiddet olaylarında 11 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle soruşturma başlattı.

Yerel basındaki haberlere göre, Uganda'nın Mültecilerden Sorumlu Bakanı Musa Ecweru, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeybatısında mültecilerle yerel halk arasında su nedeniyle çıkan çatışmalarda 10 mülteci ve bir gencin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Bölgedeki olayın üzücü olduğuna işaret eden Ecweru, adaletin yerine getirilmesi için çalışmalar başlatıldığını kaydetti.

Ecweru, bölgede mültecilerle bölge halkı arasında zaman zaman yaşanan gerilimin yetersiz kaynaklardan olduğunu belirterek, mültecilere bakmak için daha fazla fona ihtiyaç duyduklarını söyledi.

BMMYK Uganda Temsilcisi Joel Boutroue, ülkedeki olayların endişe verici olduğunu ifade etti.

Uganda'nın kuzeybatısında geçen hafta bir genç çobanın su alım noktasında sırasını beklememesi, mültecilerle yerel halkı arasında çatışma neden olmuştu. Olayda genç ve 10 mülteci hayatını kaybetmişti.

Afrika Kıtası'nda en fazla mülteci ev sahipliği yapan Uganda, Güney Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çatışmalardan kaçan 1,4 milyon kişiyi ağırlıyor.


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