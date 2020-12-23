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Aktüel Uganda'da Kovid-19'la mücadelede halka 29 milyon maske dağıtıldı
Aktüel

Uganda'da Kovid-19'la mücadelede halka 29 milyon maske dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 12:54:27 -
Uganda'da Kovid-19'la mücadelede halka 29 milyon maske dağıtıldı

İSTANBUL (AA) - Yaklaşık 42 milyon nüfusa sahip Afrika ülkesi Uganda'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında halka 29 milyon maske dağıtıldığı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Sağlık Bakanlığı Sekreteri Dr. Diana Atwine, öğrenciler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi kişilere maske yardımı yapıldığını açıkladı.

Atwine, "Ülke genelinde halka 29 milyon maske dağıtıldı. Maskeler yerel yönetimler üzerinden halka ulaştırıldı." dedi.

Ülkede şimdiye kadar 31 bin 910 kişi virüse yakalandı, 238 kişi hayatını kaybetti.

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