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Aktüel

Uganda'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm

Yeniakit Publisher
2020-07-23 22:09:55 -
Uganda'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm

ABUJA (AA) - Doğu Afrika ülkesi Uganda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Uganda Sağlık Hizmetleri Genel Direktörü Henry Mwebesa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, başka rahatsızlıkları da bulunan 34 yaşındaki Ugandalı kadının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Mwebesa, söz konusu kadının daha önce zatürre tedavisi gördüğünü ifade ederek, "Tedaviden sonra durumu kötüleşince Kovid-19 olduğu anlaşıldı ve hemen karantinaya alındı." dedi.

Ülkede şimdiye kadar 1079 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu.

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