  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Uganda'da goril öldüren kişiye 11 yıl hapis

Uganda Yaban Hayatı İdaresi Sözcüsü Bashir Hangi: - "Bu cezanın diğer avcılara örnek ve caydırıcı olmasını umuyoruz. Yaban hayatı hepimize aittir"

Yeniakit Publisher
2020-07-31 01:55:15 -
Uganda'da goril öldüren kişiye 11 yıl hapis

ABUJA (AA) - Afrika ülkesi Uganda'da dağ gorilini öldüren kişiye 11 yıl hapis cezası verildi.

4 Haziran'da yakalanan ve yapılan soruşturma sonucu gorili mızrakla öldürdüğünü kabul eden şüpheli mahkemeye çıkartıldı.

Veteriner Kalema-Zikusoka, Rafiki adlı gorilin şüpheliye saldırdığına dair hiçbir emarenin olmadığını savunarak, "Muhtemelen şüpheli kişi avlanmak için gorilin bulunduğu alana geldi ve gorille karşılaştı." dedi.

Mahkeme şüpheliyi 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Uganda Yaban Hayatı İdaresi Sözcüsü Bashir Hangi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu cezanın diğer avcılara örnek ve caydırıcı olmasını umuyoruz. Yaban hayatı hepimize aittir." ifadelerini kullandı.

Uganda Yaban Hayatı İdaresi, 1 Haziran'da kaybolan gorilin ertesi gün ölü bulunduğunu açıklamış ve goril üzerinde yapılan otopsi sonucu hayvanın mızrakla öldürüldüğü tespit edilmişti.

Kongo, Uganda ve Ruanda'da yaklaşık bin goril koruma altına yaşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı