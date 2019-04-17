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Uganda: "Sudan’ın devrik lideri Beşir’e sığınma hakkı vermeyi düşünmek istiyoruz"

Uganda’nın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Okello Oryem, Uluslararası Ceza Mahkemesinin suçlamalarına rağmen darbe ile düşürülen Sudan’ın Devlet Başkanı Ömer El Beşir’e sığınma hakkı vermeyi düşüneceklerini söyledi.

17 Nisan 2019 Çarşamba 16:32
Uganda: "Sudan’ın devrik lideri Beşir’e sığınma hakkı vermeyi düşünmek istiyoruz"

Uganda’nın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Okello Oryem, Uluslararası Ceza Mahkemesinin suçlamalarına rağmen darbe ile düşürülen Sudan’ın Devlet Başkanı Ömer El Beşir’e sığınma hakkı vermeyi düşüneceklerini söyledi.


Okella Oryem, Beşir’in müracaat etmesi durumunda özür dileyecek durumda olmayacaklarını ve sığınma hakkı verme konusunu düşüneceklerini belirtti. Oryem, Ömer Beşir’in iltica konusunda henüz Kampala ile muhtemel bir iltica konusunda başvuruda bulunmadığını, ancak kendisine siyasi sığınma hakkı vermeyi düşünmekte bir mahzur görmediklerini söyledi.


Sudan’ı 30 yıldır yöneten Ömer El Beşir (75), aylarca süren sokak protesto hareketlerinden sonra geçtiğimiz hafta bir askeri darbe ile devrilmiş önce ev hapsinde tutulduktan sonra daha sonra hapse atılmıştı.


Beşir hakkında, 10 yıl önce Sudan’ın Darfur bölgesinde çıkan bir ayaklanmayı bastırmak için 300 bin insanın öldürülmesinden dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama kararı verilmişti.


Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesinden Beşir’in teslim edilmesi konusunda bir açıklama yapılmadı. Ancak Sudan askeri yönetimi daha önce yaptığı açıklamada Beşir’i yurt içinde yargılayacaklarını belirtmişti.


Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Batı’nın, Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesini Afrika’ya alet olarak kullanmakla suçlamıştı.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 16:32
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