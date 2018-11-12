Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?

ÖDP eski Genel Başkanı ve milletvekili Ufuk Uras, 'Atatürk ilah değildir' dediği için hukuksuzca tutuklanan 21 yaşındaki Emine Şahin ile ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Uras, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birisi "Atatürk ilah değildir" dediğinde, verilecek cevap "Evet, ilah değildir, zaten öyle diyen mi var?" olmalı. Tutuklamak niye?" çıkışında bulundu.