0553 313 94 23
impression

Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?

ÖDP eski Genel Başkanı Ufuk Uras, 'Atatürk ilah değildir' dediği için hukuksuzca tutuklanan 21 yaşındaki Emine Şahin ile ilgili olarak sosyal medya hesabından çarpıcı bir yorumda bulundu. Uras, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Birisi "Atatürk ilah değildir" dediğinde, verilecek cevap "Evet, ilah değildir, zaten öyle diyen mi var?" olmalı. Tutuklamak niye?" diye yazdı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 04:37
Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?

ÖDP eski Genel Başkanı ve milletvekili Ufuk Uras, 'Atatürk ilah değildir' dediği için hukuksuzca tutuklanan 21 yaşındaki Emine Şahin ile ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Uras, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birisi "Atatürk ilah değildir" dediğinde, verilecek cevap "Evet, ilah değildir, zaten öyle diyen mi var?" olmalı. Tutuklamak niye?" çıkışında bulundu.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 04:37
  1. Ufuk Uras
  2. emine şahin
  3. #AtatürkİlahDeğildir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    1. Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin..
    2. Tümer Metin: Oğuzhan Özyakup 7 aydır..
    3. Sivasspor'un teknik direktörü kim..
    4. Spor yorumcusu Erman Toroğlu:..
    5. Serkan Reçber'den Beşiktaş sözleri:..
    6. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol..
    7. İşte 3. Lig’de 12. haftada alınan..
    8. Premier Lig'de Chelsea'ya Everton..
    9. Ahmet Çakar'dan çarpıcı açıklama:..
    10. Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş yorumu:..
    11. Tartıştığı kişilerce silahla vurulan..
    12. Netanyahu Fransa ziyaretini yarıda kesti
    13. BBP lideri Mustafa Destici'den skandal..
    14. ABD'nin ünlü gazetesinden bomba iddia:..
    15. ABD'den Suudi Arabistan'a 'Kaşıkçı..
    16. Ziyarete gittiği kadının evinde..
    17. Suriye'de PKK ile DAEŞ arasındaki..
    18. İsrail güçleri ile Hamas arasında..
    19. Kahramanmaraş canisi Ramazan Akpınar..
    20. Düzensiz göçmenler gıda zehirlenmesi..
    Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik Türkiye açıklaması!
    Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik Türkiye açıklaması!
    MHP'den Cumhur İttifakı açıklaması!
    MHP'den Cumhur İttifakı açıklaması!
    Pervin Buldan: AK Parti ile görüşmemiz...
    Pervin Buldan: AK Parti ile görüşmemiz...
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi
    AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Antalya'da hortum dehşeti! Bir vatandaşı 30 metre havaya fırlattı
    Antalya'da hortum dehşeti! Bir vatandaşı 30 metre havaya fırlattı
    CHP'li Öztürk Yılmaz CIA ile ne konuştu?
    CHP'li Öztürk Yılmaz CIA ile ne konuştu?