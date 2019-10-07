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Ufuk Uras’tan Davutoğlu ile ilgili önemli açıklama!

ÖDP Eski Genel Başkanı Ufuk Uras, yeni parti çalışmalarına hız veren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşmeye dair önemli bir açıklama yaptı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 16:51
Ufuk Uras’tan Davutoğlu ile ilgili önemli açıklama!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yakın kaynaklar, Ufuk Uras’a bir teklifte bulunulmadığını ancak, çeşitli çevrelerle yeni kurulacak siyasi parti üzerine istişare yapıldığını söylemişti.

"Davutoğlu benimle görüşmek istedi"

Ufuk Uras, Twitter'dan yaptığı paylaşımda görüşmeye kendisini Davutoğlu'nun davet ettiğini belirterek şöyle dedi: Sayın Davutoğlu benimle görüşmek istedi.

Kendi konumunu anlattı, ben de kendi durumumu anlattım.

İfade edilen bir görüş yok ki paylaşmak ya da paylaşmamak söz konusu olsun. Varolan bir partiyle ilgisi olsun ya da olmasın.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 16:51
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. Ufuk Uras
  3. Twitter
  4. yeni parti

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