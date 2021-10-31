  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Ufuk Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 14:12:00 -
Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör,  Doçent,  Dr.  Öğr.  Üyesi  kadrolarına  başvuracakların  Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını  belirtir  bir  dilekçe  ekinde,  nüfus  cüzdanı  fotokopisi,  2  adet  fotoğraf,  özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör için 6 takım, Doçent, Dr. Öğr. Üyesi için 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

Başvurular  30.10.2021  tarihinden  itibaren  15  gün  içerisinde Rektörlük  Personel  Müdürlüğüne  (Ufuk  Üniversitesi  Personel  Müdürlüğü  İncek  Şehit  Savcı Mehmet  Selim  Kiraz  Bulvarı  No:129  PK:  06836  Gölbaşı/ANKARA  adresine)  şahsen  teslim edilecek.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kemal Kılıçdaroğlu’na şok! CHP’den AK Parti’ye geçtiler
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu’na şok! CHP’den AK Parti’ye geçtiler

Osmaneli Belediye Meclis Üyesi Özden Karip ve CHP İnhisar İl Genel Meclis Üyesi Şerafettin Turan CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçtiler...
Gönül Dağı 39. Bölüm Fragmanı yayınlandı
Medya

Gönül Dağı 39. Bölüm Fragmanı yayınlandı

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 39. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

Yıldız futbolcu korkuttu! Göğsünü tutup yere yığıldı
Spor

Yıldız futbolcu korkuttu! Göğsünü tutup yere yığıldı

Barcelona'nın Alaves'le 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada korku dolu anlar yaşandı. Katalan devinin yıldızı Sergio Agüero, maçın 41. dakikas..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay