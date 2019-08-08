0553 313 94 23

Ufuk Sarıca: "Olimpiyat en büyük hayalimiz"

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, FIBA Dünya Kupası’nda gruplardaki en değerli maçın Japonya ile olacağını belirterek, "Çok da fazla bilmediğimiz Avrupa basketbolu dışında bir rakibimiz var" dedi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 17:34
Ufuk Sarıca: "Olimpiyat en büyük hayalimiz"

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, FIBA Dünya Kupası’nda gruplardaki en değerli maçın Japonya ile olacağını belirterek, "Çok da fazla bilmediğimiz Avrupa basketbolu dışında bir rakibimiz var" dedi. Sarıca ayrıca olimpiyatlarda yer almanın en büyük hayalleri olduğunu söyledi.


A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca,31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Çin’de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası öncesinde gerçekleşen medya gününde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hazırlık sürecine etap etap devam ettiklerini belirten Sarıca, “Bir kampımız vardı, onu bitirdik. 2 tane hazırlık maçımız vardı. Fransa ve Tunus ile oynadık. Bun maçları sonuç anlamında oldukça iyi geçtik. Özellikle Fransa galibiyeti moral ve öz güven için iyi ama Dünya Kupası’nda oynayacağımız oyun için yeterli değil. Biraz eksiklerimiz var. Sakatlarımızdan ve geç katılanlardan dolayı tam takım olamadık. Önümüzde belli bir süre var, o sürede de hazır olmaya çalışacağız” diye konuştu


Kampların verimli olduğunu ifade eden Ufuk Sarıca, “Takıma biraz daha fazla yükleme yapıyoruz. Bu seferki verim olarak benim beklentimin biraz altındaydı. Önümüzde süreç var. Daha İstanbul’da 2, Yunanistan’da 3 tane maçımız var. Oradaki turnuva oldukça sert olacak. İtalya, Sırbistan ve Yunanistan ile oynayacağız. Bunlar ölçü değil, yetiştirmemiz gereken konular var” şeklinde konuştu.



“Semih daha takımla idmanlara başlayamadı”


Sakatlığını devam eden Semih Erdem’in son durumu hakkında bilgi veren Sarıca, “Semih daha takımla idmanlara başlayamadı. Kendi bireysel olarak koşulara başladı. Hafta başına yetiştirmeye çalışıyoruz. Arada oynayacağımız maçlardan dolayı takım antrenmanı sayımız azalıyor” dedi.



“Bu turnuvanın en değerli maçı Japonya”


Gruptaki rakiplerden Çekya’da Jan Vesely’nin sorulması üzerine Ufuk Sarıca, “Çekya kırılmadan ziyade sonuç maçı olabilir. Bu turnuvanın en değerli maçı Japonya maçı. Turnuvanın hem ilk günü olmasından dolayı hem oradaki ortam, iklim bunlar hep ilk günler zordur. Çok da fazla bilmediğimiz, Avrupa basketbolu dışında bir rakibimiz var. Dolayısıyla en kıymetli maç, ilk günkü Japonya maçı. Son günkü Çekya maçı sonuç maçı olabilir. Vesely enerjik ve o takımın önemli parçalarından biri. Vesely ile ne oynayacaklarını biliyoruz ama onsuz ne oynayacaklarını bilmiyoruz. Turnuvaya iyi bir başlangıç yaparsak son gün sahada çok daha iyi bir milli takım olarak bulunacağımızı düşünüyorum” açıklamasında bulundu.



“Olimpiyat bizim en büyük hayalimiz”


Olimpiyat vizesi konusundaki düşüncelerini de dile getiren Sarıca, “Kotayı almaya çalışacağız. Kota çok kolay değil. Olimpiyat statüsü karışık ve adil değil. Olimpiyat bizim en büyük hayalimiz. Uzun sürelerdir oralarda yokuz. Bence Türk basketbolu olarak oralarda olmamız gerekiyor. İnşallah bu Dünya Kupası’nda olmadı elemelerde bunu başararak olimpiyatlarda olacağız” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 17:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa’da bir kişi cinsel istismardan tutuklandı
    1. Manisa’da bir kişi cinsel istismardan..
    2. Galatasaray, PFDK’ya sevk edildi
    3. Örnek bahçede ekonomik fındık hasadı..
    4. AFAD, Denizli'ye çadır ve ihtiyaç..
    5. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    6. Aden’de BAE destekli gruplarla Yemen..
    7. Eski Tayland Başbakanı Yingluck'a..
    8. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    9. Batur, sanayi esnafıyla buluştu
    10. Çocukların piknik sevinci
    11. FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken..
    12. Yumurtalık yetmezliğinde yeni yöntem
    13. Anagold Sosyal Kalkınma Fonunca 37..
    14. Edirne'de 340 düzensiz göçmen..
    15. "Hindistan hükümeti, Pakistan'ın..
    16. Gençlerbirliği’nden, İçişleri Bakanı..
    17. Karabük'te makilik alanda yangın
    18. Gaziantep Üniversitesi Besyo özel..
    19. ATO Meclis üyesine silahlı saldırı
    20. Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos..
    21. Binali Yıldırım İzmir-İstanbul..
    22. Akar ve TSK'nin Komuta Kademesi KKTC'de
    23. Otogar otoparklarıyla ilgili flaş..
    24. Avşar’ın bayram mesajı
    25. "Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri"..
    26. Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
    27. Kocaeli’de 2006 yılındaki mafya..
    28. Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı..
    29. Depremden panikleyen vatandaşların..
    30. Bayrampaşa Kaymakamlığı’nda otogar..
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!