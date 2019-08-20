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Ufuk Sarıca: “İyi bir turnuva bizi bekliyor”

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Çin seyahati öncesinde yapılan son antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

20 Ağustos 2019 Salı 20:27
Ufuk Sarıca: “İyi bir turnuva bizi bekliyor”

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Çin seyahati öncesinde yapılan son antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İyi bir turnuvanın kendilerini beklediğini aktaran Sarıca, alınacak sonuçla birlikte Olimpiyatlar’da mücadele etmek istediklerini söyledi.


Çin’de yapılacak olan Dünya Şampiyonası’nda boy gösterecek olan A Milli Basketbol Takımı, İstanbul’daki son antrenmanını tamamladı. İdmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başantrenör Ufuk Sarıca, kendilerini iyi bir turnuvanın beklediğini söyledi. Uçağın 3 saat rötar yaptığını belirterek sözlerine başlayan Sarıca, “Maalesef 3 saat rötar var. Sabaha karşı hareket edeceğiz. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve bugün son antrenmanımızı yaptık. Orada oynayacağımız 3 hazırlık maçı ve 10 güne yakın bir süremiz var. Orada yapacağımız antrenmanlar da var. Bunlar da bizim için önemli. Hazırlanacağımız kısımlar var. Ama bu bölümü sakatlık olmadan bitirdik ve sakatlarımız da iyileşti. Son gün turnuvayı güçlü bir takım olan İtalya’ya karşı kazanmak çok önemliydi. Zaman zaman hatalar yaptık. Bazı yerlerde dağıldığımız bölümler oldu. Ama bunlar normal. Bu maçları zaten bunlar için oynuyoruz. Hepimizde Dünya Şampiyonası’nın heyecanı var. İnşallah kazasız belasız güzel bir yolculuğumuz olur, şans da bizim yanımızda olur ve iyi bir turnuva bizi bekliyor olur diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.



“Bunu hep beraber başaracağız”


Takımın 2020 Olimpiyatları’nda boy göstermesi konusunda umutlu olduğunu ifade eden Ufuk Sarıca, “Umut her zaman var. Zaten umut olmadan, hayal etmeden yaşamak, sporda bir şey başarmak mümkün değil. Bizim artık olimpik bir ülke olmamız gerektiğini hep söylüyorum. Bazı spor dallarında yer alıyoruz ama artık basketbolda Olimpiyat görmek istiyoruz. Bu ekiple bunu başarabiliriz diye düşünüyoruz. Statü çok kolay değil ama bunu başarmaya çalışacağız. Daha sonra bir eleme oynuyorsunuz. Ama bizim en kısa sürede Olimpiyatlar’da yer alacak bir takımımız var diye düşünüyorum. İnşallah bunu en kısa sürede hep beraber başaracağız” diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 20:27
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