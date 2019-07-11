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Ufuk Akyol'un hedefi ilk 11'e girmek

- Antalyaspor'un yeni transferi Ufuk Akyol:- "Büyük kulüplerde forma giymiş futbolcularla oynayacak olmam çok güzel bir duygu. Onlar çok tecrübeli ve çok iyi oyuncular. Onlardan öğreneceğimiz çok şeyler var"

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:36
Ufuk Akyol'un hedefi ilk 11'e girmek


ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un yeni transferi Ufuk Akyol, "Büyük kulüplerde forma giymiş futbolcularla oynayacak olmam çok güzel bir duygu." dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ten Antalyaspor'a transfer olan 22 yaşındaki ön libero Ufuk Akyol, takımın Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kamp çalışmasına katılarak yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Genç futbolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdeniz ekibinde başarılı olmak istediğini söyledi.

Takım arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığını ve çok mutlu olduğunu ifade eden Ufuk Akyol, "Geçen sene Fatih Karagümrük'te şampiyon olmuştuk bu gerçekten çok güzel bir duyguydu. Antalyaspor'da elimden geleni yapıp forma şansı yakalamak istiyorum." diye konuştu.


- "Geçen seneden daha iyi olmak istiyoruz"


Ufuk Akyol, geçen sezon Antalyaspor'un ligde başarılı bir grafik çizdiğini belirterek, gelecek sezon daha iyi olmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Takımın başarılı olması için elinden geleni yapacağını anlatan Ufuk, şöyle devam etti:

"Takımın hedefleri var, geçen seneden daha iyi olmak istiyoruz ve üst sıralara oynamayı hedefliyoruz. Çok çalışıp göze girerek zaman zaman hocadan forma şansı bularak oynamak istiyorum. Hedeflerin büyük olması lazım çünkü lig ya da turnuvaya katıldığınız zaman kazanamayacağız diye bir şey yok. Her zaman kazanmak ve en iyisi olmak lazım."


- "İleride ilk 11'de yer almak istiyorum"


Takımda Aatif Chahechouhe, Ruud Boffin, Souleymane Doukara ve Serdar Özkan gibi isimlerle oynayacak olmanın kendisi için güzel bir duygu olacağını söyleyen Ufuk Akyol, bu tecrübeli isimlerden faydalanacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Büyük kulüplerde forma giymiş futbolcularla oynayacak olmam çok güzel bir duygu. Onlar çok tecrübeli ve çok iyi oyuncular. Onlardan öğreneceğimiz çok şeyler var. Her futbolcu ilk 11'de oynamak ister. İleride ilk 11 içinde yer alarak oynamak istiyorum. Sonuçta yeni transfer olan bir kişi 'ben oynamak istemiyorum' demez. Bu yüzden çok sayıda maçta forma giyerek geleceğe bakmayı amaçlıyorum."


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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:36
  1. Antalyaspor
  2. Erzurum
  3. kamp
  4. Ufuk Akyol

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