UFO sorusuna Donald Trump’tan olay cevap! ‘İnsanlar bilmek istiyor’

Bazı kesimler tarafından dünyanın en ünlü UFO gizemlerinden biri olarak bilinen Roswell olayına dair ‘daha fazlasını bildiğini’ ima eden ABD Başkanı Donald Trump, “Bu konuda bildiklerim hakkında konuşmayacağım, ancak çok ilginç” demekle yetindi.

Babalar Günü nedeniyle oğlu Donald Trump Jr’ın sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, komplo teorisyenlerinin on yıllardır merakını cezbeden ‘ünlü Roswell olayı’na değindi.

Yaklaşık 20 dakikalık söyleşi boyunca babasına pek çok soru yönelttikten sonra ‘en büyük merakını' açıklayan Donald Trump Jr, “Görevden ayrılmadan önce uzaylıların olup olmadığına dair bize bilgi verecek misiniz? Çünkü gerçekten öğrenmek istediğim tek şey bu. Neler olup bittiğini bilmek istiyorum. Roswell olayını açıklayacak mısınız?” diye sordu.

Bunun üzerine baba Trump, “(Roswell) Oraya gitmek isteyen, görmek isteyen milyonlarca ve milyonlarca insan var. Bu konuda bildiklerim hakkında konuşmayacağım, ancak çok ilginç. Roswell oldukça ilginç bir yer. Pek çok insan neler olup bittiğini bilmek istiyor” ifadelerini kullandı.

Trump, oğlunun “Peki o zaman olayın gizliliğini kaldıracak mısınız?” şeklindeki sorusu üzerine ise “Bunu düşünmek zorundayım” karşılığını verdi.

Roswell olayı nedir?

Roswell, kimi kesimler tarafından 20. yüzyılın en büyük UFO olayı olarak kabul ediliyor.

İddialara göre 4 Temmuz 1947 gecesi, ABD’de New Mexico eyaletinin Roswell şehri yakınlarına bir uçan daire düştü. Komplo teorisyenlerine göre uçan dairenin enkazı ve uzaylıların bedenleri olayı haber alan ordu tarafından hemen kaldırıldı.

Bölge sakinlerinin olaydan birkaç gün önce de havada ‘kavis yaparak dönen parlak cisimler’ gördüğünü iddia etmesiyle yaşananlar efsaneleşti.

Olayı manşetlerine taşıyan yerel basına göre ABD ordusu önce UFO’nun varlığını kabul etti ancak daha sonra düşen cismin UFO değil bir meteoroloji balonu olduğunu açıkladı.

Bu açıklamayı kabul etmeyen çok sayıda kişi ABD askeri kuvvetlerinin gerçeği sakladığını düşünüyor. Bu da sayısız komplo teorisinin üretilmesine yol açıyor.