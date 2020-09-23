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Ekonomi UETS
Ekonomi

UETS

PTT UETS nedir? Son yıllarda pek çok işlem online olarak yapılmaya başlandı. Bu durum özellikle pandemi sürecinde vatandaşların işini kolaylaştırdı. Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi ne işe yarar? Pek çok kişi internette UETS nedir? UETS PTT UETS tebligat sorgulama konularını araştırıyor. Peki, UETS başvurusu nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-09-23 13:00:00 - 2020-09-23 13:01:53
UETS

UETS nedir? 2018 yılında Adalet Bakanlığı Elektronik tebligat yönetmeliğini yayınladı. Bu karara göre kamu kurum ve kuruluşları, özel şirketler, noterler, avukatlar kısacası tüm gerçek ve tüzel kişilerin tebligatlarını elektronik yollarla yapması zorunluluğu geldi. Peki, UETS başvurusu nasıl yapılır?

UETS başvuru

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi başvuru işlemleri internet üzerinden yapılıyor. İşlemlerinizi "basvuru.etebligat.gov.tr" adresinden yapabilirsiniz. Sisteme giriş yapmak için elektronik imza, e devlet ya da mobil imzanızın olması gerekiyor.

UETS BAŞVURU İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

PTT UETS

7201 sayılı Tebligat Kanunu değiştirilen 7/a maddesi ve 06.12.2018 tarihinde yayınlanan 30617 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliğine uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT A.Ş tarafından kurulan işletilen ve güvenliği sağlanan sistem Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) olarak adlandırılır.

Tebligat işlemleri için sisteme TC kimlik numaranız ve UETS şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Ayrıca sisteme e devlet şifreniz, e imza ve mobil imza yollarıyla da bağlanabilirsiniz.

PTT UETS GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

e devlet UETS

PTT UETS sistemine giriş yapmak için e devlet şifrenizi de kullanabilirsiniz. İnternet tarayıcınız veya e devlet uygulamanızda UETS sayfasına giriş yapabilirsiniz.

UETS E DEVLET GİRİŞ İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Tebligat sorgulama

Tebligat sorgulama işlemlerini online olarak yapabilirsiniz. PTT UETS üzerinden ve e devletten tebligatları sorgulayabilirsiniz.

E DEVLET TEBLİGAT SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ 

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