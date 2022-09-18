UEFA'dan sürpriz karar! Bu karara takımlar bakalım ne diyecek?
UEFA Şampiyonlar Ligi finali yakın zamanda Avrupa kıtasını terk edip ABD'de oynanabilir.
UEFA Şampiyonlar Ligi finali yakın zamanda Avrupa kıtasını terk edip ABD'de oynanabilir.
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin yakın gelecekte Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanması gündemde.
Son birkaç yıldır ABD'nin Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapma ihtimali konuşulurken İspanyol basınına göre bu durum yakın zamanda olabilir.
AS gazetesine göre UEFA, ticari gelirler göze alındığında finalin ABD'de oynanmasına olumlu yaklaşıyor. UEFA'nın yanı sıra Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) de bu duruma yeşil ışık yakıyor.
İddiaya göre, önümüzdeki günlerde genel kurulunu İstanbul'da gerçekleştirecek olan Avrupa Kulüpler Birliği bu konu üzerinde duracak.
Tarihi netleşmedi
Şampiyonlar Ligi finalinin ABD'de oynanma ihtimaliyle ilgili herhangi bir tarih şimdilik gündemde değil.
Final Haziran 2023'te İstanbul'da
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023 finali İstanbul'da oynanacak ve dev maça Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.
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