UEFA'dan Rusya - Ukrayna kriziyle ilgili toplantı kararı!
UEFA, Rusya - Ukrayna kriziyle alakalı olarak cuma günü saat 12.00'de olağanüstü toplanacak.
UEFA, Rusya - Ukrayna kriziyle alakalı olarak cuma günü saat 12.00'de olağanüstü toplanacak. Toplantıda Rusya-Ukrayna arasındaki durumla ilgili kararlar alınacak.
Rusya ve Ukrayna arasındaki yaşanan gelişmelerin ardından UEFA'dan toplantı kararı geldi.
UEFA'dan yapılan duyuruda 25 Şubat Cuma günü saat 10.00'da acil bir toplantı yapılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in acil olarak Yürütme Kurulu'nu toplama kararı aldığı ve gerekli kararların alınacağı ifade edildi.
Toplantının ardından daha fazla bilgi verileceği kaydedildi.