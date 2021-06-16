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UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada "UEFA gözlemcimiz Murat Ilgaz, İsveç ile Slovakya takımları arasında 18 Haziran Cuma günü oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.'' ifadeleri kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 15:28:00 -
UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem gözlemcisi Murat Ilgaz'ın İsveç-Slovakya maçında görevlendirildiğini duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "UEFA gözlemcimiz Murat Ilgaz, İsveç ile Slovakya takımları arasında 18 Haziran Cuma günü oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.'' denildi.

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