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Spor

UEFA'dan Manchester City açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-07-13 12:40:09 -
UEFA'dan Manchester City açıklaması

İSTANBUL (AA) - UEFA, Manchester City'ye verilen cezanın kaldırılmasında yetersiz delil ve zaman aşımının etkili olduğunu duyurdu.

Açıklamada, Uluslararası Tahkim Kurulu'nun (CAS) Manchester City'ye verilen iki sezon Avrupa kupalarından men kararını duruşmalarda yeterli delil sunulamaması ve iddia edilen ihlallerin büyük bölümünün 5 yıllık zaman aşımına uğramasından dolayı kaldırdığı kaydedildi.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, sponsorluk ve 2012-16 yıllarındaki gelirlerini şişirdiği gerekçesiyle şubat ayında İngiliz ekibini Avrupa kupalarından men etmişti.

CAS'tan yapılan açıklamada da delil yetersizliği ve zaman aşımı vurgulanırken, Manchester City'nin UEFA ile yeterince işbirliği yapmadığı ifade edildi.

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