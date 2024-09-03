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Spor UEFA'dan Halil Umut Meler'e önemli görev
Spor

UEFA'dan Halil Umut Meler'e önemli görev

Yeniakit Publisher
2024-09-03 21:38:00 - 2024-09-03 21:38:54
UEFA'dan Halil Umut Meler'e önemli görev

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'i Uluslar Ligi'nde görevlendirdi.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Uluslar Ligi'ndeki Portekiz ile Hırvatistan arasındaki maçı yönetecek.

Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan'ın üsteneceği belirtildi. Müsabakada dördüncü hakem olarak Arda Kardeşler'in görev yapacağı kaydedildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, Portekiz ile Hırvatistan arasında 5 Eylül 2024 Perşembe günü oynanacak olan UEFA Uluslar A Ligi müsabakasını yönetecek.

Portekiz'in Lizbon şehrindeki Estadio do Benfica Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert VAR, Katrin Rafalski ise AVAR olarak görev yapacak."

 

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