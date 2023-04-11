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Spor UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Spor

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Yeniakit Publisher
2023-04-11 12:54:00 - 2023-04-11 13:06:35
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İtalya'nın Juventus ile Portekiz'in Sporting Lizbon ekipleri arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi çeyrek final müsabakasını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İtalya'nın Juventus ile Portekiz'in Sporting Lizbon ekipleri arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi çeyrek final müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Torino kentindeki Juventus Stadı'nda 13 Nisan Perşembe günü oynanacak maçta Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Arda Kardeşler ise mücadelede 4. hakem olarak görev alacak.

Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonundan Jerome Brisad VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak.

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