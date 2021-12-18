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Spor UEFA'dan flaş karar! Türkiye tarihinde bir ilk olacak
Spor

UEFA'dan flaş karar! Türkiye tarihinde bir ilk olacak

UEFA, hakem Cüneyt Çakır'dan sonra Halil Umut Meler'i de elit kategoriye ekledi. Buna göre, sezonun ikinci devresinden itibaren iki hakem üst düzey maçlara çıkacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 12:34:00 -
UEFA'dan flaş karar! Türkiye tarihinde bir ilk olacak

UEFA, 2021-2022 Sezonu'nun ikinci yarısından itibaren geçerli olan hakem kategorilerini açıkladı. Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler Elit kategoride yer aldı. Buna göre, Türk Hakemliği ilk kez elit kategoride iki hakemle birden temsil edilecek.

UEFA, 2021-2022 Sezonu'nun ikinci yarısından itibaren geçerli olan hakem kategorilerini açıkladı.

Buna göre, Türk Hakemliği ilk kez elit kategoride iki hakemle birden temsil edilecek. Uzun yıllardır en üst düzey turnuvalarda ve finallerde ülkemizi başarıyla temsil eden Cüneyt Çakır ile birlikte, Halil Umut Meler de Elit Kategori'de görev yapacak olan 32 hakem arasında yer aldı.

2017 yılında ilk kez FIFA Kokartı takan Meler, 30.05.2018'de 2. Kategoriye, 17.07.2020'de de 1. Kategoriye yükseldi. 35 yaşındaki hakem, UEFA düzeyinde 3'ü Şampiyonlar Ligi grup aşaması ve 2'si farklı finaller olmak üzere 42 müsabakada düdük çaldı.

UEFA'nın açıkladığı listeye göre, hakemler ve kategorileri şöyle:

Cüneyt Çakır / Elit

Halil Umut Meler / Elit

Ali Palabıyık / 1

Arda Kardeşler / 2

Abdulkadir Bitigen / 2

Yaşar Kemal Uğurlu / 2

Zorbay Küçük / 2

Melis Özçiğdem / Kadın 1

Neslihan Muratdağı / Kadın 2

Cansu Tiryaki / Kadın 2

Gamze Durmuş Pakkan / Kadın 2

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