“Ben figüran değilim” diyen Mansur Yavaş kazan kaldırdı! Bundan sonrasını Özel düşünsün

Buğra Kardan İstanbul

Yalan dolan, hile hurda, alavere dalaverenin eksik olmadığı CHP’de cumhurbaşkanı adaylığı kavgası da büyüdü. Yolsuzlukları bir bir ortaya dökülen eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu saf dışı kalınca kıs kıs gülen emanetçi Genel Başkan Özgür Özel, adaylığını önlemeye yöneldiği ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın isyanıyla ise neye uğradığını şaşırdı. Özel, kendi cumhurbaşkanı adaylığının önünü açmak için CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan üzerinden isim vermeden yüklendiği Yavaş’ın, “Kimse bizi figüran yapamaz” cümlesiyle çileden çıktı. Özel’in sinsi planını afişe eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım’a cevap veren Yavaş’ın dilinden dökülen bu cümle, CHP’de gerilimi tırmandırdı. İmamoğlu’nun yedeği gibi görülen hatta adı ‘stepne’ye çıkan Yavaş, Özel’in Mesut Özarslan hamlesiyle köpürdü.

PANDORA’NIN KUTUSU KEÇİÖREN

Özarslan’ın istifasının akabinde 14 belediye başkanını yanına alıp CHP Grup Toplantısı’na katılarak, “Ben buradayım” diyen Yavaş’ın atacağı yeni adım ise kafa kurcaladı. Kulislerde Yavaş’ın stepnelikten, figüranlıktan rahatsız olduğu ve Özel’in önüne anketleri koyarak, “Benimle yol yürümekten başka çaren yok” dediği konuşulmaya başladı. Yavaş, topu emanetçi Genel Başkan Özgür Özel’e atadursun CHP’de hem Ekrem İmamoğlu’yla ilgili çıkmaz hem eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün aday yapılması fikrinin ortaya atılması polemiklere neden oldu.

CHP’DE YÜKSEK GERİLİM ARTACAK

CHP’deki çekişmeyi Akit’e değerlendiren eski partili Sinan Yerlikaya, şunları söyledi: “Öyle görünüyor ki Özel, meydanı Yavaş’a bırakmayacak. İki kere iki dört eder, bu net. İmamoğlu’nun boşluğunu Yavaş’a doldurtmayacak. Tabii şu aralar CHP’de istinafta olan mutlak butlan davasına odaklanılıyor ama cumhurbaşkanı adaylığı kavgası da şiddetle devam ediyor. Kâh Özel’den kâh Yavaş’tan gelen manevraları takip ediyoruz. Bu manevralara yenileri eklenecek ama şu aralar mutlak butlan davasının hükmü daha önemli. Çünkü mahkemece mutlak butlana hükmedilirse Kemal Kılıçdaroğlu CHP’yi yeniden eline alır, Özel dışarıda kalır. Mutlak butlana hükmedilmezse Kılıçdaroğlu yenilir, Özel tek karar verici olur. Belli ki Yavaş’ın dikkati mahkemede olacak. Tabii Yavaş iddialı ancak Özel’in aklından geçen aday değil. O, Yavaş’ın CHP’nin adayı olmasını dilemiyor. Yavaş’ı aday yaptığı takdirde Genel Başkan makamına lâyık görülmeyeceğini ve durumu tabana anlatamayacağını biliyor. Yavaş’ın aday olması ve cumhurbaşkanı koltuğuna otursun ya da oturmasın makamında kalamayacağının farkında. Çünkü Yavaş’ın aday olması Özel’in anlamını kaybetmesi, devreden çıkması demek. İpleri kaptırmamak için uğraşacak. Aday olmak için de çırpınacak. Dönem dönem Keçiören Belediye Başkanını kullanarak Yavaş’ı hedef alacak. Yavaş da stepne veya figüran olmadığını tekrar edecek. Gerilim, hararet artacak. Parti bölünmeyle karşı karşıya kalınacak. Yaprak dökümü, Yavaş’ın istifa etmesi bile muhtemel, sular durulmayacak.”

KILIÇLAR KININA SOKULMAYACAK

CHP’nin eski ağır toplarından Mehmet Sevigen de şunları dile getirdi: “Mansur Yavaş’ın stepne veya figüran olmayacağını deklare etmesi CHP içinde cumhurbaşkanı adaylığı geriliminin olduğunun kanıtıdır. Ya Özel’den ya Yavaş’tan bir açıklama duyuyoruz. Demek ki bir anlaşmazlık var. İmamoğlu’nun sahneden çekilmesi Yavaş’ın lehine oldu. Özel de boş durmadı. Yavaş’a mani olmaya yöneldi. Çünkü gönlünden geçen aday Yavaş değil. Belki de Özel için Yavaş engel. İşte CHP içinde devam eden mücadelenin temelinde bu olmalı. Bana göre Yavaş, CHP’nin adayı olmaz. Yavaş’ın aday olması tavanda da tabanda da tedirginliğe mahal verir. Örneğin Yavaş’ın CHP’ye getirdiği Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan gitti. Bu durum Yavaş’a tepkiyi artırdı. Öyle anlaşılıyor ki Yavaş, kariyer veya istikbal planları yapıyor. Bu yönüyle Özarslan’ın CHP’den kopuşunu ele almak faydalı. Yavaş’a yakın başka figürlerden de istifa kararı gelip gelmeyeceğine bakmak yararlı. Yavaş, Ali Babacan’ı andırıyor. Babacan, Tayyip Erdoğan’ın yanında iken Gül’ün aday olması için uğraşmamamış mıydı? CHP’li görünüp milliyetçi-muhafazakâr tabanı peşine takma gayesi güdüyor. CHP’den aday olamadığı takdirde yeni bir taktik uygulayacak. ‘Beni aday yapmadılar’ deyip, cumhurbaşkanı yarışına bir yerden girecek. ‘CHP, beni iki dönem ABB Başkanı yaptı’ deyip geri çekilmeyecek.”