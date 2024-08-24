UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza!
UEFA, Lille maçında sahaya atılan yabancı cisimler nedeniyle Fenerbahçe'ye kısmı tribün kapatma cezası verdi.
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme rövanş maçında Fenerbahçe, Lille'i konuk etmişti. UEFA, bu karşılaşmada sahaya atılan maddeler nedeniyle sarı-lacivertlilere ceza verdi.
KISMİ TRİBÜN KAPAMA CEZASI
UEFA'dan yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin Lille maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle Fenerbahçe'ye ertelemeli kısmı tribün kapatma cezası verildiği belirtildi.
Fenerbahçe'de Fransa'da 2-1 kaybettiği maçın rövanşında mücadelenin normal süresini 1-0 kazanarak maçı uzatmalara taşımıştı. Sarı-lacivertliler, uzatma devresinde penaltıdan kalesinde gördüğü gol ile Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.